Главой Набсовета «Титан Украины» назначен Козырев

Председателем Наблюдательного совета государственной холдинговой компании «Титан Украины» назначен директор департамента взаимодействия с предприятиями базовых отраслей Агентства госимущества Украины Виктор Козырев.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном интернет-издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, данное кадровое решение принято на основании приказа Государственного агентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом от 22 июня 2012 года №152.

Как сообщал УНИАН, в середине июля Кабинет министров принял решение о передаче 100% акций ПАО «ГХК «Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций «ГАК «Титан», ЧАО «Крымский титан» и ПАО «Сумыхимпром» и ликвидации госхолдинга.

Согласно документу, ФГИУ должен исключить из уставного капитала и продать госпакет акций ЧАО «Крымский титан» в размере 50% плюс 1 акция; через месяц исключить и продать 100% акций ПАО «Сумыхимпром» и ПАО «ГАК «Титан».

Также, согласно распоряжению, ГХК «Титан Украины» должна быть ликвидирована.

В декабре 2010 г. правительство Николая Азарова отменило запрет на отчуждение имущества ГХК «Титан Украины», введенное прежним правительством в марте 2010 г.

Украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию Фирташу принадлежит Группа компаний Group DF, которая владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50% - 1 акция ЗАО «Крымский Титан».

Д.Фирташ заявлял, что только скорейшее создание вертикально-интегрированного титанового холдинга позволит Украине сохранить свои позиции на мировом рынке титана.

Справка УНИАН. Кабинет министров в феврале 2009 г. своим постановлением одобрил создание Государственной холдинговой компании «Титан Украины». Учредителем компании от имени государства выступило Министерство промышленной политики.

В уставный фонд созданного акционерного общества были переданы государственные пакеты акций в размере 100% ОАО «Сумыхимпром», ГАК «Титан», который осуществляет корпоративное управление 50%+1 акция ЗАО «Крымский титан», и Запорожского государственного титаномагниевого комбината после преобразования его в открытое акционерное общество.