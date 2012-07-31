Улучшение роста экономики произошло за счет сельского хозяйства — эксперт

Улучшение роста экономики Украины по итогам II квартала 2012 года произошло в основном за счет сельского хозяйства, считает главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

«Улучшение экономической активности во втором квартале, очевидно, произошло за счет сектора сельского хозяйства, объем выпуска продукции в котором увеличился в июне более чем на 20% г/г (по оценкам НБУ), главным образом благодаря раннему началу уборки зерновых», - сказала эксперт.

При этом она отметила, что поскольку по итогам года ожидается снижение урожая зерновых как минимум на 20% г/г, рост в сельском хозяйстве, которое обеспечивает 7,6% ВВП, сменится падением уже в III квартале 2012 года, что негативно скажется на росте реального ВВП.

Также Е.Белан обращает внимание на то, что рост в промышленности - основном секторе украинской экономики, который занимает 26% ВВП - остается слабым. Так, промпроизводство выросло всего на 0,4% г/г в первом полугодии 2012 года на фоне слабеющего внешнего спроса и падения объемов переработки нефти.

«Мы прогнозируем, что рост промышленного производства ускорится до 1,5% г/г к концу года за счет более низкой базы сравнения в IV квартале 2012 года, однако не стоит ожидать существенного улучшения показателей отрасли до тех пор, пока внешний спрос будет оставаться слабым и/или пока не будут предприняты меры по восстановлению объемов переработки нефти», - говорит Е.Белан.

Поддержку экономике, по словам эксперта, продолжает оказывать сектор услуг, в частности торговля (второй по величине сектор экономики после промышленности), на которую приходится 15% ВВП. Высокие темпы роста в торговле, в особенности в ее розничной составляющей, как считает эксперт, являются отражением динамичного внутреннего спроса, поддерживаемого ростом реальных зарплат вследствие увеличения социальных расходов в преддверии парламентских выборов и низкой инфляции.

«Ожидая, что ориентированные на внутренний рынок сектора будут продолжать поддерживать экономическую активность до конца года, мы подтверждаем наш прогноз роста реального ВВП на 2012 год на уровне 2,2% г/г. Мы ожидаем, что темпы роста экономики постепенно ускорятся до 3,5% г/г в 2013 году, на фоне улучшения перспектив роста мировой экономики и восстановления внешнего спроса», - сообщила Е.Белан.

В свою очередь аналитики «ИНГ Банк Украина» отмечают, что предварительные данные относительно роста ВВП Украины во II квартале 2012 года (3% в годовом исчислении) значительно превышают как прогноз банка, так и консенсус-прогноз (2,5%).

«В настоящее время отсутствуют данные о распределении по основным секторам и компоненте расходов, однако мы полагаем, что инвестиции и частное потребление являлись движущей силой экономического роста в предыдущем квартале», - говорят аналитики «ИНГ Банк Украина».

Аналитики инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина» считают, что проведение Евро-2012, а также раннее начало уборочной кампании по сравнению с прошлым годом, должны были положительно сказаться на экономических показателях июня, что и объясняет ожидания власти относительно роста ВВП во II квартале 2012 года на уровне чуть более 2% (после роста на 2% в I квартале 2012 года).

«Однако, судя по наметившимся в последнее время тенденциям, мы считаем, что экономический рост по итогам года может составить лишь около 1,5%. Данный прогноз обусловлен неблагоприятной внешней конъюнктурой, ожидаемым снижением урожая зерновых по сравнению с прошлым годом, а также эффектом высокой базы сравнения во втором полугодии 2012 года», - отмечают в «Тройка Диалог Украина».

Как сообщал УНИАН, по предварительной оценке Госстата Украины, рост ВВП во ІІ квартале 2012 г. составил 3% (рост ВВП во ІI квартале 2011 года - 3,8%).

С учетом сезонного фактора, во ІI квартале 2012 года против І квартала 2012 года рост ВВП Украины зафиксирован на уровне 1,9%.

12 июня Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%.

С учетом сезонного фактора, в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года зафиксирован спад ВВП Украины на уровне 0,2%.

Таким образом, в I квартале 2012 года рост ВВП Украины замедлился как против показателя I квартала 2011 года (5,4%), так и по сравнению с показателем IV квартала 2011 года (4,7%).

Номинальный ВВП за I квартал 2012 года составил 296,97 млрд грн.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.