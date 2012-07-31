В Раде зарегистрирован законопроект об отмене ввозной пошлины на ферросплавы

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект (№11042) о внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденный Законом Украины "О Таможенном тарифе Украины" (относительно ставок ввозной пошлины на ферросплавную продукцию), которым предлагается установить нулевую ставку пошлины на ферросплавную продукцию, импортируемую в Украину.

Автором законопроекта является народный депутат от Партии Регионов Дмитрий Шпенов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, необходимость его принятия обусловлена неблагоприятной конъюнктурой, сложившейся на мировых рынках стали, на которые ориентировано подавляющее большинство отечественных металлургических предприятий.

«Одним из основных видов металлургического сырья, непосредственно влияющих на себестоимость готовой стали и проката, является ферросплавная продукция. На сегодня ставки ввозной пошлины на различные виды ферросплавов составляют 2-5,5%. Отмена ввозной пошлины на ферросплавы, которые являются сырьем для выплавки стали, позволит диверсифицировать источники поставок сырья, повысить ценовую конкурентоспособность украинских металлургических комбинатов, в том числе в части легированных сталей», - отмечается в документе.

Автор законопроекта также сообщает, что отмена ввозной пошлины на ферросплавы приведет к потере поступлений в государственный бюджет в объеме 90,4 млн грн в год.

Как сообщал УНИАН, 12 июня т. г. Украинская ассоциация производителей ферросплавной продукции (УкрФА) направила письмо в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) с просьбой открыть специальное расследование агрессивного импорта ферросиликомарганца в Украину.

Как отмечается в письме УкрФА, рост импорта ферросиликомарганца в Украину в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, составил 144%. Как следствие, национальные производители ферросиликомарганца были вынуждены (в 2011 году по сравнению с 2010 годом) уменьшить объемы производства данного сплава на 11%, снизить загрузку производственных мощностей на 13%. В 2011 году, по сравнению с 2010 годом, доля национального производителя в потреблении ферросиликомарганца украинскими метпредприятиями снизилась на 43%, рентабельность украинских производителей ферросиликомарганца сократилась на 49%, финансовый результат деятельности украинских ферросплавных заводов, производящих ферросиликомарганец, упал на 62%. Уровень занятости работников украинских производителей ферросиликомарганца уменьшился на 13%. При этом остатки готовой продукции выросли на 70%.