Мининфраструктуры утвердило инвестплан порта «Южный» на 2012-2015 годы

Министерство инфраструктуры утвердило инвестиционный план госпредприятия «Морской торговый порт «Южный» на 2012-2015 годы.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, в частности, инвестиционный план предусматривает реконструкцию морского подходного канала порта, строительство комплекса причалов №10,11, а также расширение разворотного места в районе причалов №18-20 и №37.

По информации ведомства, реализация проекта по реконструкции морского подходного канала позволит порту «Южный» получить статус крупнейшего глубоководного порта в северо-западной части Черного моря.

Предприятие будет способно принимать и обрабатывать большегрузные суда дедвейтом более 150 тыс. тонн с осадкой до 19 метров, что обеспечит лидирующие позиции порта на данном рынке транспортных услуг.

Кроме того, инвестиционный план предусматривает поддержку в надлежащем техническом состоянии основных фондов предприятия, в частности, оборудования, связанного с обработкой грузов.

Пресс-служба Мининфраструктуры не уточняет объема средств, которые будут направлены на финансирование работ и обновление основных фондов порта.

Напомним, в конце июля 2012 года начальник госпредприятия «Морской торговый порт Южный» Александр Лагоша сообщил о намерениях инвесторов вложить в инфраструктуру порта 250 млн долларов.

Справка УНИАН. МТП "Южный" основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 м, глубины у причалов - 14-15,5 м). Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

Госпредприятие «Морской торговый порт «Южный» в 2011 году увеличило переработку грузов на 24,25% по сравнению с 2010 годом - до 22,639 млн тонн. В январе-мае 2012 года порт сократил перевалку грузов на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 9,055 млн тонн.