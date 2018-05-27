Продажа "Запорожстали": украинскую металлургию залили в форму "Метинвеста"

Эпопею с продажей «Запорожстали» можно считать завершенной - в победители вышел крупнейший горно-металлургический холдинг Украины «Метинвест». 30 июля холдинг официально заявил о завершении консолидации более 50% акций меткомбината.

Этому событию предшествовали почти три года переговоров, исков, судов и даже политических интриг. Отраслевые эксперты сходятся во мнении, что для комбината в этой новости в перспективе больше позитива, чем для самого «Метинвеста», который вместе с дополнительными производственными мощностями получил и дополнительную финансовую нагрузку, связанную с необходимостью их модернизации. Но если абстрагироваться от производственно-экономических аспектов покупки «Запорожстали», то на примере этого комбината можно увидеть - к каким плачевным результатам привела хаотичная приватизация украинского горно-металлургического комплекса в конце 1990-х — начале 2000-х. За просчеты (или напротив - за умение слишком хорошо считать) тогдашнего руководства страны платить придется рядовым металлургам. Вопрос только в том, осталось ли у них время для того чтобы рассчитаться по чужим счетам...

Между президентом и лондонским судом

Еще в начале осени 2008 года, когда мировой экономический кризис только коснулся Украины, эксперты в один голос заговорили о том, что хозяевам ряда металлургических активов придется с ними расстаться. Речь шла о так называемых безсырьевых меткомбинатах. К таковым относили корпорацию ИСД (Алчевский и Днепровский металлургический комбинаты), ММК им.Ильича, а также “Запорожсталь”. Как известно, с началом кризиса цены на металл резко упали почти вдвое, тогда как стоимость железорудного сырья (жрс) снижалась значительно медленнее. В результате, предприятия корпорации ИСД, ММК им.Ильича и «Запорожсталь» утратили рентабельность и оказались на грани остановки. Первым не выдержал “ИСД” - в январе 2010 года 50% плюс 2 акции ИСД купила группа, неназванных российских инвесторов во главе с известным бизнесменом Александром Катуниным. Участие в финансировании сделки принимал Внешэкономбанк России (ВЭБ), что свидетельствовало об одобрении сделки на самом высоком уровне, поскольку главой набсовета ВЭБа являлся тогда сам Владимир Путин ( на тот момент В.Путин занимал пост премьер-министра РФ - ред. ). Ситуация с собственниками ИСД до сих пор до конца не ясна, однако понятно, что корпорация перешла под контроль россиян.

В середине 2009 года заговорили о намерении продать свои металлургические активы и совладельцы основного акционера «Запорожстали», компании Midland Group, – Эдуард Шифрин и Алекс Шнайдер. Второй по величине пакет акций комбината принадлежал совладельцам "Индустриалбанка" Игорю Дворецкому и Виталию Сацкому, являвшемуся также и гендиректором “Запорожстали”.

Потенциальными покупателями “Запорожстали” аналитики называли корейскую POSCO, крупнейшую металлургическую компанию мира ArcelorMittal, несколько российских компаний и, конечно же, крупнейший украинский металлургический холдинг «Метинвест». 12 мая 2010 года на пресс-конференции в Запорожье тогдашний председатель Запорожской облгосадминистрации Борис Петров подтвердил просочившуюся ранее в СМИ информацию, что Группа «Метинвест», подконтрольная Ринату Ахметову, приобрела 50% акций «Запорожстали». Более того, Петров сообщил, что представители областной власти уже наладили контакт с новыми акционерами.

После такого заявления высокопоставленного чиновника, ответ “покупателя” прозвучал как гром среди ясного неба. В течение буквально нескольких часов после заявления Петрова, пресс-служба Группы СКМ, в которую входит «Метинвест», распространила заявление о том, что не только не является собственником «Запорожстали», но даже не находится в состоянии оформления сделки по приобретению данного предприятия. Дальнейшие события смогли объяснить причины столь категоричного заявления СКМ. Стало известно, что компания подписала с собственниками Запорожстали договор купли-продажи акций комбината и уплатила 50 млн долл. задатка, при этом сумма сделки составила более 1,2 млрд долл. Однако, затем собственники Запорожстали якобы вернули СКМ задаток вместе со штрафными санкциями еще в 50 млн долл. и продали комбинат неким оффшорным компаниям за 1,7 млрд долл. И тогда же появилась информация о том, что новые покупатели связаны все с тем же ВЭБом. Это еще раз подтвердило предположение о том, что в Москве принято решение бросить немалые государственные средства на скупку металлургических активов в Украине. Однако, также ясно, что для этого россиянам было необходимо получить добро высшего украинского руководства. В противном случае переходить дорогу крупнейшей украинской ФПГ, владелец которой к тому же шел под номером 7 в избирательном списке Партии Регионов на выборах 2007 года, было бессмысленно и бесперспективно.

Но СКМ не сдалась и обжаловала действия собственников "Запорожстали" в лондонском суде, который арестовал акции комбината до рассмотрения дела по сути (хотя официально факт обжалования в компании тогда и не подтверждали). Зато это косвенно потдвердил Президент Украины Виктор Янукович, который в июне 2010 года сообщил, что в лондонском суде ведется судебное разбирательство в отношении около 50% акций "Запорожстали". "По решению суда этот пакет арестован. Приблизительно год он не будет продаваться", - заявил тогда Президент. Он немного ошибся, с тех пор прошло почти 2 года. Метинвест все же стал владельцем «Запорожстали», а вот Рината Ахметова в списках Партии регионов на нынешних выборах в ВР нет и этот, как было официально объявлено, его личное решение. Кто-то скажет: ну и загнул — где «Запорожсталь», а где парламентские выборы. Действительно, очень далеко и связи между этими событиями, скорее всего, и близко нет, просто как-то так совпало все во времени.

Но кто же прав в этой истории — Президент, не без благоволения которого для зарубежного инвестора создавался режим наибольшего благоприятствования, или самый богатый олигарх Украины, который и без того владеет чуть не половиной страны? На первый взгляд покажется, что, конечно же, первый. В конце концов, ну сколько можно структурам Ахметова скупать все и вся, пора озаботиться и здоровой конкуренцией на рынках. Все так, но не в случае с металлургией, тут действуют совсем другие законы, о чем свидетельствуют гигантские транснацианальные корпорации, главенствующие на мировых рынках стали. Именно эти законы разрушали предшественники Виктора Федоровича, распродавая меткомбинаты направо, а горно-обогатительные активы - налево (исключением можно считать разве что меткомбинат «Криворожсталь», который был сразу продан в комплексе с горно-рудным производством).

Инвестпривлекательность «Запорожстали» видит только... «Метинвест»

Как уже было сказано выше, 30 июля компания Metinvest B.V. (материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест"), выкупила у бизнес-группы "Индустриал" контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь». При этом, в пресс-релизе "Метинвеста" уточнялось, что сам холдинг стал владельцем 49,032% акций, а еще 1% был приобретен неназванной группой инвесторов. В дальнейшем «Метинвест» планирует завершить консолидацию контрольного пакета меткомбината.

Все логично и понятно - крупный холдинг продолжает наращивать свой потенциал за счет новых активов. С такой логикой согласны и эксперты.

Аналитик ИК Concorde Capital Роман Тополюк считает, что эффект синергии от покупки «Метинвестом» контрольного пакета «Запорожстали» безусловно будет, поскольку меткомбинат был и остается одним из ключевых потребителей железорудного сырья, производимого холдингом. «Теперь, когда комбинат будет работать в рамках холдинга, можно будет четче синхронизировать как текущую производственную деятельность, так и долгосрочные программы развития «Запорожстали» и горнорудных предприятий», - отметил он.

Однако не стоит забывать и о том, что 2011 год «Запорожсталь» закончила с убытком более чем в 124 млн грн. Да и сам «Метинвест», хотя и работает в "плюс", но основную прибыль за 2011 год он получил отнюдь не за счет реализации металлопроката, а от продажи железорудного сырья. И причина этого не только в том, что мировые рынки металлопроката так до конца и не восстановились после кризиса, а и в том, что 2 года назад в состав «Метинвеста» вошел ММК им.Ильича. Это один из крупнейших украинских меткомбинатов с не менее крупными проблемами, которые пришлось решать его новому владельцу.

Но Роман Тополюк считает, что для того, чтобы оценить эффективность покупки «Запорожстали» недостаточно смотреть на текущий финансовый результат предприятия. «Тот факт, что «Запорожсталь» закончила 2011 год с убытком еще не означает, что предприятие является бесперспективным. Перераспределение рентабельности в пользу добывающих компаний за счет металлургических сейчас характерно для всего мирового рынка. Такая диспропорция должна выровняться в течение следующих двух-трех лет, когда вводимые новые мощности по добыче руды будут опережать прирост производства стали. Как результат, рентабельность металлургических предприятий должна восстановиться. При этом, «Запорожсталь» производит продукцию с высокой добавленной стоимостью, как для украинской отрасли, это касается горячекатаного и холоднокатаного проката», - сказал инвестаналитик.

Остается надеяться на то, что мировой рынок стали действительно начнет оживать уже в следующем году.

Восстановление разорванных связей — все вместе в «Метинвесте»

Впрочем, одно дело - современные методы оценки инвестпривлекательности, а совсем другое - взгляд на покупку «Запорожстали» глазами ветерана отечественного ГМК. Но, как не странно, они во многом совпадают. Экс-министр промышленной политики Украины, инженер-металлург по профессии, Валерий Мазур считает, что покупка «Запорожстали» «Метинвестом», выгодна в первую очередь самому меткомбинату. «Метинвест» сегодня - единственный в Украине металлургический холдинг, который, как минимум, декларирует намерения инвестировать в модернизацию производственные мощностей предприятий, входящих в его состав», - отмечает В.Мазур.

Вместе с тем он констатировал, что для «Запорожстали» «поезд уже ушел». «Уже сегодня себестоимость продукции, производимой на этом предприятии, зачастую выше, чем цена, по которой аналогичный металлопрокат предлагают на рынке китайские предприятия. Разговоры о реконструкции «Запорожстали» ведутся уже больее 30 лет. В результате автомобильный лист, который якобы в состоянии выпускать «Запорожсталь» - это железо для заборов, а не для автомобилей. К сожалению, в последние годы «Запорожсталь» утратила конкурентоспособность и не в состоянии предложить рынку по-настоящему качественную сталь. В результате она теряет рынки. Сегодня «Запорожсталь» работает всего процентов на 60 от тех объемов, которые комбинат производил во времена СССР. Сейчас это около 3,5 миллионов тонн стали в год, а когда-то комбинат поизводил даже чуть больше 5 миллионов тонн стали в год», - отметил эксперт.

По мнению Мазура, технологически «Запорожсталь» отстала от своих зарубежных конкурентов на десятилетия, и наверстать это отставание практически невозможно. «Но все-таки «Метинвест» будет пытаться что-то сделать в этом направлении, хотя глубокая модернизация и потребует не менее 1,5 миллиардов долларов и минимум 5-6 лет. Поэтому я думаю, что «Метинвест» вряд ли ввяжется на «Запорожстали» в такие грандиозные проекты по модернизации, как это сделал ИСД на Алчевском меткомбинате. Такие проекты сегодня просто невозможно окупить», - прогнозирует В.Мазур.

Экс-министр также раскритиковал бывших владельцев «Запорожстали», которые по его мнению эксплуатировали комбинат как "старого, но еще крепкого коня", совершенно не беспокоясь о том, что рано или поздно он упадет и больше не встанет. «Зато они вкладывали в футбольный клуб «Маккаби» или покупали команду «Формулы-1. Это ни в какие рамки не лезет», - напомнил экс-министр (в 2007 году Эдуард Шифрин и Алекс Шнайдер, совладельцы компании Midland Group, купили контрольный пакет одного из ведущих израильский футбольных клубов — "Маккаби" - авт.) .

Однако несмотря на все вышесказанное, Валерий Мазур считает неизбежным дальнейшее сокращение объемов выплавки стали в Украине. «В целом украинская металлургия продолжит сокращать объемы поизводства и выйдет приблизительно на 26 миллионов тонн стали в год. К примеру, мартеновские цеха, на той же «Запорожстали» давно устарели и их пора закрывать», - сказал эксперт и добавил: «Метинвест» постарается убрать на «Запорожстали» все лишнее, чтобы комбинат вышел в плюс по себестоимости производства».

Интересно, что экс-министр является сторонником дальнейшего укрупнения ведущего металлургического холдинга Украины и даже высказывает предположения о дальнейших потенциально интересных приобретениях. «Метинвесту» было бы неплохо взять под свой контроль еще и «Днепроспецсталь». Когда-то «Запорожсталь» и «Днепроспецсталь» работали в паре — к примеру, нержавейку производила «Днерпоспецсталь», а прокатывала ее «Запорожсталь». Чем больше предприятий украинской металлургии находится под крышей одной компании, тем больше шансов восстановить утраченные между ними кооперационные связи», - сказал эксперт.

Вот такие дела. Получается, что спасти металлургическую промышленность Украины от дальнейшего "усыхания" сможет только углубление интеграционных процессов в отрасли. Вот только углубляться уже особо некуда, да и времени на модернизацию давно не осталось.

Петр Черных (УНИАН)