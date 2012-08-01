«Метинвест» в первом полугодии сократил производство стали на 8,1%

Крупнейшая украинская горно-металлургическая группа «Метинвест» заявила об уменьшении производства стали на 8,1% в первом полугодии 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 6,747 млн тонн, говорится в отчете компании.

Вместе с тем группа сообщает, что во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2012 года ей удалось увеличить производство стали на 4,7% по сравнению с первым кварталом - до 3,452 млн тонн.

Добыча коксующегося угля группой «Метинвест» выросла в январе-июне 2012 года на 11,4% по сравнению с первым полугодием 2011 года и составила 6,114 млн тонн.

Производство общего железорудного концентрата увеличилось за этот период на 2,5% и достигло 18,217 млн тонн.

«Метинвест» сообщает, что входящие в группу Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича в первом полугодии 2012 года сократил производство стали до 2,863 млн тонн с 3,059 млн тонн за аналогичный период 2011 года, комбинат «Азовсталь» сократил выпуск стали за этот период до 2,447 млн тонн с 2,987 млн тонн, а Енакиевский металлургический завод увеличил выпуск стали до 1,437 млн тонн с 1,299 млн тонн.

Производство чугуна предприятиями группы за шесть первых месяцев 2012 года сократилось до 5,794 млн тонн с 6,167 млн тонн за аналогичный период 2011 года. При этом Мариупольский меткомбинат им. Ильича сократил выпуск стали до 2,435 млн тонн с 2,483 млн тонн, «Азовсталь» – до 2,107 млн тонн с 2,545 млн тонн, а Енакиевский метзавод увеличил выпуск до 1,252 млн тонн с 1,139 млн тонн.

"Спад объемов производства чугуна и, соответственно, стали был вызван ослаблением спроса на рынке металлопродукции в течение первого полугодия 2012 года. В то же время рост производства стали во втором квартале 2012 года по сравнению с предыдущим кварталом был вызван небольшим сезонным и традиционным оживлением спроса на рынке металлопродукции", - сказано в сообщении "Метинвеста".

Производство труб группой в первом полугодии 2012 года сократилось до 299 тыс. тонн с 324 тыс. тонн за аналогичный период 2011 года.

Группа сообщает, что производство товарных полуфабрикатов за шесть первых месяцев 2012 года уменьшилось на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 1,305 млн тонн, в основном в результате сокращения производства слябов на «Азовстали» на 456 тыс. тонн, что было вызвано общим ослаблением спроса на рынке металлопродукции в 2012 году. В то же время производство товарной квадратной заготовки для продажи третьим лицам возросло на 69% до 401 тыс. тонн, тем самым возместив потери от сокращения производства слябов.

Справка УНИАН. «Метинвест» — вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

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