«Интерпайп» переименовал завод «Днепросталь» в «Интерпайп Сталь»

«Интерпайп» представил новое название и логотип электросталеплавильного завода «Днепросталь», теперь предприятие носит название «Интерпайп Сталь». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Согласно пресс-релизу, смена названия призвана отразить связь нового завода с остальными предприятиями группы, а подпись «Пульс Интерпайп» в логотипе – отразить роль нового завода в формировании новой культуры производства в компании в целом.

Также «Интерпайп» представил фирменную стилистику инновационного завода. Внедрение стилистики будет происходить постепенно. Основной этап планируется завершить до конца 2012 года.

Справка УНИАН. «Интерпайп Сталь» - первый металлургический завод, построенный с нуля в Украине за последние 40 лет. Общий объем инвестиций в строительство – 700 млн долл.

«Интерпайп Сталь» является ключевым проектом для компании «Интерпайп», призванным обеспечить трубное и колесное производство собственной стальной заготовкой. После выхода завода на проектную мощность в 2014 г. самообеспеченность заготовкой производства бесшовных труб «Интерпайп» составит 90%. Мощность нового завода составит 1,32 млн тонн в год, что сделает его крупнейшим предприятием такого типа в Восточной Европе.