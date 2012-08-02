«Азовсталь» сократила производство проката на 21,8%

«Металлургический комбинат «Азовсталь» по оперативным данным за 7 месяцев 2012 г. произвело 2,534 млн тонн металлопроката, что на 707 тыс. тонн или на 21,8% меньше, чем за аналогичный период 2011 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении "Металлургпром".

Согласно сообщению, объемы производства готового проката за указанный период на комбинате составили 1,324 млн тонн – на 793 тыс. тонн (на 37,4%) меньше, чем за 7 месяцев прошлого года.

Предприятие произвело 2,806 млн тонн стали, что на 17,4% или на 595 тыс. тонн меньше показателя за 7 месяцев 2011 г.

Производство чугуна сократилось на 17,2% или на 505 тыс. тонн - до 2,425 млн тонн.

К 1 августа 2012 г. меткомбинат произвел 1,147 млн тонн агломерата – на 26 тыс. тонн (на 2,3%) больше, чем за январь-июль 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО «Металлургический комбинат « Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе конвертерной 4,4 млн тонн, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год.

Предприятие входит в состав Группы "Метинвест».

"Метинвест" - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

«Азовсталь» за 2011 г. произвело 5,335 млн тонн проката, что на 47 тыс. тонн или на 0,9 % больше, чем в 2010 г.

По итогам 2011 г. «Азовсталь» увеличила относительно 2010 г. чистый убыток более чем в 2,5 раза - до 507,5 млн грн.