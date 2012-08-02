Харьковское авиапредприятие построит АН-74 для Казахстана

Харьковское государственное авиационно-производственное предприятие начало изготовления самолета АН-74 для Казахстана.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Андрея Моченкова.

По его данным, планируемый срок отгрузки самолета заказчику – февраль 2013 года.

А.Моченков отметил, что харьковский авиационный завод имеет подписанный контракт на изготовление и поставку 5 самолетокомплектов в город Самара (Российская Федерация), из которых 2 единицы отгружены в 1-ом полугодии 2012 года, остальные 3 единицы планируется поставить согласно графику до конца текущего года.

Заместитель председателя ОГА отметил, что ХГАПП также продолжает работать над выполнением контракта с Туркменистаном.