Украина в 1-м полугодии сократила экспорт черных металлов на 5,8%

Украина за январь-июнь 2012 г. сократила объемы экспорта черных металлов относительно аналогичного периода 2011 г. на 5,8% - до 13,365 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

В частности, объемы экспорта базовых ферросплавов составили 370,9 тыс. тонн, что на 22,8% меньше, чем за 1 полугодие 2011 г. Экспорт горячекатаного плоского проката сократился на 10% – до 1,948 млн тонн.

При этом объемы экспорта квадратной заготовки за 1-е полугодие т. г. выросли на 29,6% - до более 3,191 млн тонн, арматуры – на 10% - до почти 1,197 млн тонн.

Также увеличились экспортные поставки из Украины труб сварных - на 6,7% - до 546,3 тыс. тонн. Экспорт труб бесшовных за январь-июнь 2012 г. сократился на 5,2% - до 350,1 тыс. тонн.

Экспорт украинской металлопродукции в страны ЕС в 1-м полугодии сократился на 34,6% - до 2,981 млн тонн, в страны СНГ увеличился на 4,5% - до 2,141 млн тонн. Объемы экспорта в страны Ближнего и Среднего Востока выросли относительно января–июня 2011 г. на 29,4% и составили около 5,243 млн тонн. На 70% (до 455 тыс. тонн ) увеличились поставки украинской металлопродукции в Египет, на 52% - в страны Африки (кроме Северной Африки) – 585 тыс тонн.