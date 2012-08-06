Три члена набсовета «Запорожстали» сложили полномочия

Из состава наблюдательного совета АО «Зпапорожсталь» вышли три заместителя председателя НС. Об этом сообщается в официальном объявлении «Запорожстали», опубликованном на сайте НКЦБФР.

Согласно объявлению, Артур Абдинов, Николай Солдатенко и Игорь Дворецкий 16 июля по собственному желанию подали заявления о досрочном прекращении их полномочий как заместителей главы НС «Запорожстали». На место ушедших членов набсовета никто не назначен.

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Как сообщал УНИАН, 30 июля Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", заявила о покупке у бизнес-группы "Индустриал" контрольного пакета акций комбината «Запорожсталь».

В результате сделки "Метинвест" вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината "Запорожсталь" (в том числе у "Метинвеста" - 49,032%, у группы инвесторов – 1%), а также ранее принадлежащих группе "Индустриал" акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.

В ближайшее время «Метинвест» намерен завершить детальный анализ ситуации на комбинате «Запорожсталь» с целью разработки комплекса мер по повышению конкурентоспособности предприятия.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В июле 2011 г. совладельцем комбината «Запорожсталь стала Группа «Метинвест» (более 50% акций предприятия).

«Запорожсталь» 2011 г. завершила с чистым убытком 124,084 млн грн, тогда как за 2010 г. предприятие получило прибыль в размере 241,166 млн грн.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).