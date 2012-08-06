Отрицательный финрезультат метпредприятий Украины вырос в 5,8 раза - до 7 млрд грн

Отрицательный финансовый результат до налогообложения (доналоговый убыток) металлургических предприятий Украины в I полугодии 2012 года составил 7 млрд грн, что в 5,8 раза больше аналогичного показателя за первое полугодие 2011 года (1,2 млрд грн).

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», отрицательная рентабельность металлургической отрасли за январь-июнь т.г. составила «минус» 7,7% против «минус» 0,6% по итогам января-июня 2011 годам.

Выручка от реализации металлургической продукции в I полугодии 2012 г. сократилась относительно 1-го полугодия 2011 г. на 11,9%, или на 11 млрд грн, - до 81,5 млрд грн.

В июне доналоговый убыток метпредприятий достиг 1,1 млрд грн, в то время как в мае он составил 256 млн грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам января-мая 2012 г. металлургические предприятия Украины увеличили относительно 5 месяцев 2011 г. отрицательный финансовый результат (доналоговый убыток) в 6,3 раза, или на 4,96 млрд грн, - до 5,9 млрд грн.

Отрицательная рентабельность метпредприятий в этот период составила «минус» 8,1% против «минус» 0,6% в январе-мае 2011 г.

Отрицательный финансовый результат до налогообложения (доналоговый убыток) металлургической отрасли в 2011 г. составил 4,603 млрд грн, что на 21,6% больше, чем в 2010 г. Показатель рентабельности отрасли в 2011 г. составил «минус» 3,47% против «минус» 2,37% в 2010 г.