Цены производителей промпродукции в июле снизились на 2,9%

В Украине снижение цен производителей промышленной продукции в июле по сравнению с июнем 2012 года составило 2,9%, с декабрем 2011 года – рост 2,6%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с июлем 2011 года цены производителей промпродукции выросли на 1,4%.

По данным Госстата, цены на продукцию добывающей промышленности в июне снизились на 0,3%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых продукция подешевела на 0,5%, в том числе в добыче, обогащении и агломерации каменного угля - на 1,3%. При этом в добыче нефти и природного газа цены выросли на 1,5%

В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены снизились на 0,1%.

Продукция предприятий перерабатывающей промышленности подешевела на 1,7%.

В обработке древесины и производстве изделий из нее цены снизились на 1,3%, в текстильном производстве, производстве одежды, меха и изделий из меха - на 0,1%, в целлюлозно-бумажном производстве, издательском деле - на 0,2%, производстве кокса, продуктов нефтепереработки - на 4%, производстве резиновых и пластмассовых изделий на 0,9%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий - на 3,5%, производстве электрического, электронного и оптического оборудования - на 0,1%, производстве транспортных средств и оборудования - на 1,7%. При этом в производстве машин и оборудования цены выросли на 0,1%, в производстве кожи, изделий из нее и других материалов цены не изменились.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены снизились на 0,2%, в т.ч. в производстве молочных продуктов и мороженного - на 0,9%,, мяса и мясных продуктов — на 0,4%. При этом произошел рост цен в производстве сахара на 1,3%, в производстве хлеба и хлебобулочных изделий — на 0,5%, производстве напитков — на 0,3%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксировано снижение тарифов на 7,1%.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост цен производителей промышленной продукции июне по сравнению с маем 2012 года составил 0,7%.

Справка УНИАН. Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.