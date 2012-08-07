Стахановский вагонзавод готовит пилотную партию вагонов-хопперов для перевозки зерна

Стахановский вагоностроительный завод приступил к производству пилотной партии вагонов-хопперов для перевозки зерна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, данные вагоны являются разработками завода и предназначены для перевозки по железной дороге сыпучих грузов, требующих защиты от атмосферных осадков. Модель 19-970 и ее модификация 19-970-01 предназначены для зерна и зерновых культур, модели 19-970-02 и 19-970-03 с внутренним защитным покрытием - для минеральных удобрений.

Удельный вес сыпучих грузов может достигать 0,7 - 0,75 г/см куб.

Загрузка хоппера производится через загрузочные люки, расположенные на крыше вагона, что позволяет использовать стационарные погрузочные устройства. Загрузочные люки оборудованы крышками и механизмами блокировки, обеспечивающими централизованное опломбирование на переходной площадке.

Разгрузка вагона производится через разгрузочные люки бункеров в межрельсовое пространство. Углы кузова и бункеров выполнены с увеличенными радиусами, что значительно уменьшает время разгрузки перевозимого сырья. Установленный нормативный срок службы вагона-хоппера для зерна – 30 лет; хоппера для минеральных удобрений – 26 лет.

В конце июля на данные модели вагонов-хопперов завод получил сертификат соответствия Регистра сертификации на Федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации (РС ФЖТ).

Данные модели завод представит российскому заказчику в третьем квартале текущего года. Объем производства новых вагонов и заказчик предприятием пока не разглашается.

По мнению экспертов рынка, новые модели вагонов будут востребованы среди предприятий химической отрасли, в частности – производителей карбамида. На СВЗ сообщают, что общий портфель заказов на данную модель в стадии формирования.

Кроме того, в ближайшее время завод планирует выйти на железнодорожный рынок СНГ с новой моделью 60-футовой платформы. Данная модель может перевозить не только всю номенклатуру грузов, предназначенных для перевозки универсальными платформами, но и стандартные 20, 40 и 60-футовые контейнеры, что даст ощутимый экономический эффект за счет сокращения порожних пробегов. Сегодня платформа проходит стадию сертификации в РС ФЖТ. На завершающей стадии подготовки к сертификации находятся также длиннобазовая 80-футовая контейнерная платформа, специализированный вагон-платформа для стали в рулонах, а также крытый цельнометаллический вагон с раздвижным кузовом.

Справка УНИАН. ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» (СВЗ, Луганская обл.) — одно из ведущих вагоностроительных предприятий Украины.

В январе-июне 2012 года завод сократил чистую прибыль на 71,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 34,4 млн грн.

Завод экспортирует до 95% производимой продукции. Основные покупатели его продукции – государственные предприятия и частные компании Украины, России, Узбекистана, Казахстана, а также стран Балтии.

Завод контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега Жеваго.