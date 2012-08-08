Россия хочет внести изменения в самолеты Ан без согласования с Украиной - Слюсарь

Минпромторг РФ намерен внести изменения в самолеты линейки Ан без согласования с украинскими разработчиками

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Юрий Слюсарь сказал на совещании о развитии региональных авиаперевозок пассажиров с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«В международной практике ИКАО (Международная организация гражданской авиации) существуют правила, в соответствии с которыми не только разработчик, но и эксплуатант имеет право вносить незначительные изменения в конструкцию самолёта, в том числе ремоторизацию и так далее», - сказал Ю.Слюсарь.

По его словам, это правило действует везде, в том числе в Украине, которая успешно доделывает наши вертолёты и делает это вопреки воле разработчика.

«Мы просим дать поручение нам, Минтрансу, Международному авиационному комитету подобные доработки внести, что даст нам возможность и по Ан-124, и по всей антоновской линейке получать дополнения к сертификату типа, осуществляя доработки самостоятельно, не спрашивая на это согласия антоновской фирмы», - сказал он обращаясь к Д.Медведеву.

«За любое изменение, за любую модификацию, за любую модернизацию мы платим большие деньги и загоняем себя всё больше и больше в тупик», - объяснил он.

Ю.Слюсарь заявил, что это практика широко распространена в Европе и в Америке. «Мы предлагаем оперативно этот вопрос решить: это нам поможет и в проекте Ан-2, ну и во всей антоновской тематике», - сказал Ю.Слюсарь.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Ю.Слюсарь заявил, что Минпром РФ хочет заменить на самолете Ан-148 украинские двигатели Д-436-148 , которые производит ОАО «Мотор Сич», на российско-французские двигатели Sam-146, которые используются при производстве Sukhoi SuperJet-100.