Украина рассматривает ВТО как "щит" в противостоянии России

Россия присоединилась к ВТО, а Украина, которая уже 4 года является полноправным членом этой организации, подписала договор о Зоне свободной торговли в рамках СНГ. Человеку, несведущему в нюансах внешнеторговых отношений Украины со своим северным соседом, может показаться, что уж теперь то точно все барьеры на пути свободной торговли между Киевом и Москвой сняты к всеобщей выгоде. А если вспомнить договор о свободной торговле с РФ, который существовал и ранее, то покажется, что глубина взаимного проникновения товаров между странами может вернуться на уровень времен СССР. На самом же деле реальная ситуация настолько далека от всего этого, что создается впечатление полной иллюзорности всех перечисленных соглашений, договоров и членств. Возникает логичный вопрос - почему там, где все находят, мы боимся потерять?

Не до жиру, быть бы живу

Подписание договора о ЗСТ в рамках СНГ не только почти совпало во времени с присоединением России к ВТО, но и по сути эти два события очень тесно связаны.

Как отметил народный депутат, член фракции Партии регионов Алексей Плотников, риски для Украины в договоре о ЗСТ отпали после вступления России в ВТО.

«Мы пришли к такому выводу, так как Россия подписала соответствующий протокол о членстве в ВТО. В соответствии с этим протоколом сейчас будет происходить процесс гармонизации законодательного поля РФ с требованиями ВТО. И те нестыковки, которые имеют место в этом ратифицированном соглашении (о ЗСТ с СНГ – ред.), подпадают под эту гармонизацию. То есть, я думаю, что те вещи, которые вызывали у нас вопросы, они автоматически будут гармонизированы в процессе подготовки российского законодательства в соответствии с требованиями ВТО», - сказал Плотников.

В частности, речь идет о дополнении №6 к договору о ЗСТ, согласно которому Россия получила больше исключений по товарным позициям, чем Украина. Именно это дополнение раскритиковали представители оппозиции в парламенте.

«Документ ухудшает положение Украины, если его сравнивать с сегодняшней ситуацией. В первую очередь, документ ассиметричен в изъятиях по экспорту. Украина имеет всего несколько изъятий по товарным позициям, к примеру, это - лом цветных металлов, семена подсолнуха и возможность введения нетарифных ограничений по зерну. Россия добилась изъятий из соглашения по более 76 товарным позициям. Особенно по жизненно важным для нас товарам. Таким, как энергоносители и трубы», - заявил народный депутат Сергей Терехин (БЮТ).

Спрашивается, зачем нам такое соглашение, если действующее межправительственное лучше? Хотя Плотников считает, что все риски если и не будут исключены, то будут минимизированы - фантастические перспективы. Возникает другой вопрос - зачем тогда вообще было подписывать договор о ЗСТ в рамках СНГ, если только членство России в ВТО может сделать его более-менее выгодным для Украины. А ведь может и не сделать, а только лишь, как отметил нардеп, минимизировать риски.

То есть, членство России в ВТО воспринимается украинской властью как дополнительная гарантия того, что Украина не проиграет от подписания договора о ЗСТ. Но дальше - больше. Ратифицировав договор с СНГ, депутатам большинства пришлось убеждать общественность в том, что он не навредит позициям Украины в ВТО и планам по дальнейшей интеграции страны в европейское экономическое пространство.

«Этот документ не противоречит ни одному направлению и обязательству, которое Украина взяла на себя в рамках работы в ВТО. Более того, есть соответствующие заключения европейских экспертов, согласно которым, Соглашение о зоне свободной торговли с СНГ не противоречит Соглашению о зоне свободной торговли с ЕС”, - заявил лидер фракции Партии Регионов в парламенте Александр Ефремов.

В общем, тот еще документ ратифицировала ВР, если даже его сторонники признают наличие рисков. Но раз они ссылаются на вступление РФ в ВТО как на благоприятный для Украины фактор, может, действительно, стоит глубже разобраться в ситуации и все встанет на свои места.

Спорный арбитраж

После 18 лет сложнейших переговоров 23 июля текущего года Россия, наконец, стала членом Всемирной торговой организации. Украина присоединилась к ВТО еще в 2008 году. Учитывая, что РФ традиционно является важнейшим торговым партнером Украины, это событие могло бы сыграть немаловажную роль в улучшении внешнеторгового баланса нашей страны. Как известно, одним из основных принципов ВТО является равенство участников организации - никто из ее членов не имеет права в одностороннем порядке вводить торговые ограничения в интересах внутренних производителей без согласования с регулирующими органами ВТО. А ведь именно отсутствие такого равенства подходов к таможенному режиму составляло для Украины одну из серьезнейших проблем в торговых взаимоотношениях с Россией. Украинские товаропроизводители - от сыроварных заводов до трубопрокатных предприятий - уже который год страдают от череды локальных торговых войн, инициированных Москвой и ею же выигранных. Тут и жесткое квотирование ежегодных объемов украинского импорта в РФ, и прямые запреты на ввоз нашего товара. Итак, что же нам несет членство России в ВТО?

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский убежден, что после вступления России в ВТО торговый режим с Украиной практически не изменится. «Дело в том, что еще до вступления России в Организацию у нас с ней существовал договор о свободной торговле, согласно которому отдельные виды товаров пересекали украинско-российскую границу с нулевой таможенной пошлиной как с одной, так и с другой стороны. Однако, те товары, которые составляют основу российского импорта в Украину - газ, нефть и нефтепродукты - продолжают торговаться в том же режиме, как и до вступления России в ВТО. Этот режим не изменило и подписание договора о Зоне свободной торговли с СНГ. Таким образом, можно говорить о том, что для украинских производителей на российском рынке останутся все те же проблемы, с которыми они сталкивались до последнего времени. Поэтому в конечном итоге успешность конкуренции будет зависеть от соотношения цены и качества украинских товаров. При этом вступление России в ВТО качественно не меняет положения украинских экспортеров на российском рынке», - отметил эксперт.

Он напомнил, что ВТО допускает использование своими членами различных ограничений импорта в виде квот и пошлин. Поэтому Украина может лишь надеяться, что ВТО станет тем инструментом, который поможет ей в решении торговых споров с РФ. «То есть, если мы считаем, что РФ ограничивает украинским товарам доступ на свой рынок вопреки нормам ВТО, Украина может обратиться в Организацию с просьбой выступить арбитром в том или ином конфликте. В рамках ВТО существует специальный орган разрешения торговых споров и присоединении России к Организации открывает перед Украиной возможность воспользоваться этим механизмом. Это путь не простой и трудоемкий, но опыт показывает, что в последние годы в рамках ВТО все больше и больше стран прибегает именно к такому инструменту для урегулирования торговых споров», - подчеркнул Бураковский.

Что касается возможности вытеснения украинских товаров российскими на рынках третьих стран, то, по мнению эксперта, этот сценарий так же маловероятен. «Если посмотреть на основные российские товары на европейских рынках, то это, в первую очередь, - сырье и энергоносители, чего Украина не экспортирует. Относительно ситуации в машиностроении, то на европейском направлении продукция данной отрасли напротив доминирует в украинском импорте, а экспортируется из Украины как раз в Россию. Вопросы наращивания экспорта украинской высокотехнологичной продукции связаны, в первую очередь, не с таможенной политикой, а с конкурентоспособностью этих товаров. Развитие отечественного машиностроения зависит от инвестиционного климата в стране и освоения новых технологий, а не от международных торговых соглашений», - отметил эксперт.

Говоря о влиянии договора о ЗСТ с СНГ и вступления России в ВТО на внешнеторговый баланс Украины, Бураковский предположил, что оно будет минимальным. «Внешнеторговый баланс зависит от того, что мы импортируем, а не от того, что экспортируем, и эти торговые соглашения не создадут для нас дополнительных товаропотоков, не смогут существенно изменить их структуру. Украина продолжит экспортировать все те же товары, которые и ранее, не произойдет заметных изменений и в структуре импорта», - убежден эксперт.

Что касается примеров «из жизни», то, по словам Бураковского, проблемы украинских производителей сыра с экспортом в РФ связаны с применением специфических технических стандартов, которые выходят за рамки норм ВТО. «Если мы уверены, что наши товары соответствуют заявленному качеству, то можно попытаться действовать через ВТО, если же нет, то нужно менять качество самих товаров», - отметил он.

Подытоживая, эксперт еще раз подчеркнул, что в торговых взаимоотношениях Украины и России ВТО открывает перед нашей страной более широкие возможности в плане защиты своих интересов, а подписание соглашения о ЗСТ в рамках СНГ минимизирует риски введения пошлин со стороны стран членов Таможенного союза - России, Беларуси и Казахстана. «Однако и в этом соглашении осталась значительная часть исключений из свободной торговли для целого ряда украинских товаров», - добавил он.

И снова нам говорят, что членство России в ВТО следует рассматривать как дополнение к договору о ЗСТ, ну или наоборот. При этом от перемены мест слагаемых результат остается неизменным - где другие находят, Украина опасается хотя бы сохранить статус-кво.

Кант нам в помощь, или Философия жертвы

В целом, настрой украинского руководства после присоединения нашего соседа к Всемирной торговой организации и подписания договора о ЗСТ с Содружеством трудно назвать оптимистичным. К примеру, заявление премьер-министра Николая Азарова: «Украина прибегнет к соответствующим действиям в рамках договора о Зоне свободной торговли с СНГ и норм ВТО в случае, если Россия будет заключать внешнеторговые договоры, которые могут нанести ущерб экономике Украины. Если, например, Россия какое-то соглашение подпишет, которое создаст угрозу для нашей экономики, мы что, будем смотреть на это? Совершенно ясно, что мы проведем консультации с Россией, предупредим их, скажем, что ребята, вы, так сказать, действуйте в рамках нашего условия, в рамках тех условий, о которых мы с вами договаривались. А если вы не выполните, мы будем вынуждены делать какие-то действия».

Снова мы видим, что украинская власть, несмотря на пакет документов, призванных улучшить торговый климат для Украины на российском направлении, всерьез опасается продолжения Москвой политики выборочного третирования отечественных производителей. Это начинает попахивать откровенной фобией. На этом фоне заслуживает внимания позиция министра экономического развития и торговли Петра Порошенко, который во время встречи в Москве со своим российским коллегой Андреем Белоусовым и министром промышленности РФ Денисом Мантуровым предложил россиянам «нулевой вариант». Под ним глава МЭРТ имел ввиду полную ликвидацию для Украины торговых ограничений с Россией.

«Одним из главных рынков сбыта украинской продукции является Российская Федерация. Именно поэтому мы будем целенаправленно и эффективно работать в этом направлении для сохранения и развития деятельности целых отраслей, которые создают благосостояние десяткам тысяч граждан Украины и обеспечивают развитие экономики Украины», - сказал он.

Замечательные планы, вот только проблема в том, что Порошенко, будучи сторонником «нулевого варианта» на российском направлении, почему-то не предлагает расширять его действие на всех торговых партнеров Украины. Именно под эгидой МЭРТ были разработаны рекомендации резко повысить пошлины на импортные автомобили, поставляющиеся в нашу страну. Сделать это предлагается с целью защиты отечественного автопрома. Не будем углубляться в проблематику этого вопроса, отметим лишь, что наши товаропроизводители вне зависимости от того, в какой отрасли они работают, при первой же возможности пытаются выбить из Кабмина таможенные ограничения на импорт продукции своих зарубежных конкурентов, несмотря на обязательства перед ВТО. Такова национальная традиция ведения бизнеса, когда государственный протекционизм рассматривается как что-то само собой разумеющееся. Похоже, именно в этом причина всех наших опасений относительно международных торговых соглашений - просто руководство страны очень хорошо знает, что ему придется иметь дело с оголтелым лоббизмом отечественных производителей. Спрашивается, как с такими подходами мы можем рассчитывать на помощь ВТО в решении споров с Россией? Если Украина, с одной стороны, будет ограничивать доступ на свой рынок производителям из стран, входящих в ВТО, а с другой - обращаться с жалобами на российские притеснения, то это будет выглядеть, по меньшей мере, не серьезно.

Знаменитому немецкому философу Эммануилу Канту приписывают расхожую истину: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. В случае с ВТО эта философская мысль как нельзя лучше подходит для Украины.

Петр Черных (УНИАН)