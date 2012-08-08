Россия хочет устанавливать на «кукурузники» американский двигатель

Москва. Россия намерена устанавливать на самолеты Ан-2 «Кукурузники» американский двигатель и авионику без согласования с украинским разработчиком ГП «Антонов».

Об этом заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Юрий Слюсарь сказал на совещании «О развитии региональных авиаперевозок пассажиров» с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 7 августа.

«Наше предложение: рассмотреть возможность – и этот процесс уже реализуется, технически он практически готов к завершению – ремоторизации существующего парка самолётов Ан-2 с новым американским двигателем, с новой авионикой, с продлением ресурса по планеру. Это наиболее экономически эффективный, быстрый, кратчайший путь удовлетворить те потребности, которые сейчас существуют», - сказал Ю.Слюсарь.

По его словам, модернизация самолета будет стоить от 500 до 800 тыс. долл. В частности, новый двигатель будет стоить 400 тыс. долл., бывший в употреблении – порядка 300 тыс. «Это будет машина, которая имеет в каждом населённом пункте лётчиков, техников, базы, опыт эксплуатации, которых у нас в парке порядка 2 тыс. штук», - сказал он.

Кроме этого, Ю.Слюсарь отметил, что интерес к этому проекту есть со стороны Минобороны и МЧС, которые готовы заказать до 200 машин либо ремоторизировать существующий парк.

В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что России нужен новый региональный самолет.

«Льготный режим для закупок иностранной техники, конечно, должен быть временной мерой. С учётом того, что мы создаём полноценный рынок региональной авиации, нам нужно подумать над производством регионального самолёта в России либо самостоятельно, что, на мой взгляд, пока маловероятно, либо с кем-то из иностранных производителей мирового уровня», - сказал Д.Медведев

Он подчеркнул, что одной из проблем является устаревший парк самолётов и отсутствие быстрых возможностей его обновления.

Премьер напомнил, что 1 января текущего года стартовала специальная программа субсидирования лизинга воздушных судов. Размер субсидии составляет от 15 до 30% стоимости самолёта, в зависимости от того, какого он типа, какого года выпуска, его характеристик, отметил он.

По его словам, поступили заявки на приобретение 50 самолётов.

«Требования всем известны: субсидия предоставляется компаниям, которые получают в лизинг воздушные суда не старше 10 лет с количеством пассажиров не более 55 с любым типом двигателя и не более 72 мест – с турбовинтовым двигателем», - сказал Д.Медведев.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля глава Житомирской облгосадминистрации Сергей Рыжук по итогам поездки по регионам Сибири сообщил, что Россия заинтересована в возобновлении производства региональных модернизированных самолетов на базе Ан-2 «кукурузник».

«Там бездорожье не потому, что дороги не строят, а потому, что там вечная мерзлота и поэтому надо самолет. Мы договорились реанимировать и начать производство современных модернизированных «кукурузников», - сказал С.Рыжук.

По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты между представителями «Мотор Сичи» и тюменским авиазаводом №26.

Губернатор также сообщил, что в делегации были представители «Мотор Сичи», которые договорились создать СП для ремонта двигателей самолетов и вертолетов.

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