Перевозчикам могут выделить 600 млн грн компенсации на закупку отечественных автобусов

Министерство инфраструктуры Украины инициирует выделение 600 млн грн на компенсацию процентов по кредитам перевозчикам для обновления автобусного парка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Кабмине сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Константин Ефименко.

«Мы будем прорабатывать на 2013 год с Минэкономики и Минфином вопрос выделения 600 млн грн на компенсацию процентов по кредиту нашим перевозчикам для обновления автобусного парка отечественного производства», - сказал он.

Он отметил, что в Украине 75 тыс. автобусов задействовано в пассажирских перевозках. При этом свыше 20 тыс. автобусов – это автобусы, которые эксплуатируются свыше 18 лет.