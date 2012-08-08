Президент подписал закон об индустриальных парках

Президент Украины подписал Закон «Об индустриальных парках», который способен радикально повысить инвестиционную привлекательность Украины и дать возможность в течение 3-4 лет привлечь в нашу экономику около 8 млрд долларов инвестиций, сообщил председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив.

Закон «Об индустриальных парках» является ключевым элементом Инвестиционной реформы, обнародованной при участии Президента Украины 6 апреля 2011 г. Закон определяет правовые и организационные принципы создания и функционирования индустриальных парков на территории Украины с целью обеспечения экономического развития и повышения конкурентоспособности регионов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, по словам В.Каськива, «введение Закона в действие будет способствовать активизации инвестиционной деятельности, созданию новых рабочих мест, развитию современной производственной и рыночной инфраструктуры. Он гарантирует и защищает права инвестора, предусматривает существенное упрощение процедур доступ к земельным участкам на территории индустриальных парков. Получение инвестором земельного участка с необходимым инженерно-техническим оснащением позволит сократить время от начала инвестирования до выпуска продукции (время до рынка) до 6-9 месяцев».

«Индустриальные парки – это новая индустрия и более 300 тыс. рабочих мест. Как показывает мировая практика, инвестирование на территории индустриальных парков является наиболее приемлемой для инвестора формой ведения бизнеса. При условии создания зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом и подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, имплементация закона является решающим фактором для прихода в Украину стратегических инвесторов», - отметил В.Каськив.

«Сегодня во всех регионах идет работа по определению оптимальных территорий для размещения индустриальных парков», - сообщил директор Департамента государственной инвестиционной политики и регионального развития Госинвестпроекта Василий Федюк. – В частности, в Днепропетровской, Луганской и Ивано-Франковской областях прорабатывается по 7 таких предложений, в Запорожской области – 6, Одесской – 5, Сумской – 4, в АР Крым – 3. Госинвестпроектом совместно с местными органами власти уже проработано около 40 предложений и подготовлены концептуальные дизайны 15 индустриальных парков в разных регионах Украины. Главное сейчас - налаживать контакты и начинать переговоры с потенциальными резидентами этих парков».

Как сообщалось, 22 марта ВР рассмотрела и приняла во втором чтении и в целом законопроект «Об индустриальных парках». Законопроект законодательно закрепляет понятие «индустриального парка» как одной из форм привлечения инвестиций в обустройстве и освоении земельных участков для осуществления промышленной и другой хозяйственной деятельности. Кроме того, законопроектом определены правила создания и эксплуатации индустриальных парков и управления ими для обеспечения экономического развития.

Напомним, что принятие закона в Украине откладывалось уже несколько лет, в то время как в большинстве развитых стран законодательство об индустриальных парках является одним из условий эффективного функционирования экономики. Сейчас в США действует 400 подобных парков, в Чехии – около 140, в Польше – более 60, в Турции – 262 индустриальных парка. Во Вьетнаме, где создано около 200 индустриальных парков, на них приходится 25% ВВП и 40% привлеченных инвестиций.

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