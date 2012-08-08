Собрание акционеров НЗФ не состоялось из-за отсутствия кворума

Общее собрание акционеров ПАО «Никопольский завод ферросплавов», назначенное на 7 августа, не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Согласно сообщению, повестка дня собраний акционеров НЗФ предусматривала утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год, определение порядка распределения чистой прибыли (покрытия убытков) за 2011 год, а также предварительное утверждение значительных сделок, рыночная стоимость имущества или услуг по которым превышает 25% активов предприятий. Также акционеры НЗФ планировали внести изменения в Устав ПАО.

Согласно годовой отчетности, в 2011 году НЗФ увеличил чистый убыток по сравнению с 2010 годом на 88,4% – до более 2,810 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Никопольский завод ферросплавов» – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца.

Основной продукцией НЗФ являются марганцевые ферросплавы – силикомарганец и ферромарганец, производимые на крупнейших в мире ферросплавных печах.

Производственные мощности завода позволяют выпускать в год более 1 млн тонн силикомарганца, 250 тыс. тонн ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тыс. тонн ферромарганца среднеуглеродистого, до 60 тыс. тонн флюсов различных марок, 50 тыс. тонн электродной массы.

ПАО «Никопольский завод ферросплавов» в 2011 г. сократило относительно 2010 г. производство ферросплавов на 15,8%, или на 144,7 тыс. тонн, – до 770,5 тыс. тонн.

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