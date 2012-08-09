Закон «Об индустриальных парках» опубликован в официальной прессе

В четверг, 9 августа, Закон «Об индустриальных парках» опубликован в газете «Урядовый курьер» (№142 от 9 августа т.г.).

Согласно документу, закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Закон определяет правовые и организационные принципы создания и функционирования индустриальных парков на территории Украины с целью обеспечения экономического развития и повышения конкурентоспособности территорий, активизации инвестиционной деятельности, создания новых рабочих мест, развития современной производственной и рыночной инфраструктуры.

В законе определены основные принципы создания и функционирования индустриальных парков.

В нем предусмотрено, что земельный участок, использование которого планируется для создания и функционирования индустриального парка, может располагаться в границах или за пределами населенных пунктов и должен отвечать таким требованиям: относится к землям промышленности; быть пригодным для промышленного использования с учетом условий и ограничений, установленных соответствующей градостроительной документацией; площадь земельного участка или совокупная площадь смежных земельных участков должна составлять не менее 15 гектаров и не более 700 гектаров.

В законе выписаны условия использования земельного участка в пределах индустриального парка. В нем определено, что источниками финансирования обустройства индустриального парка могут быть средства государственного и местных бюджетов, выделенные в порядке и объемах, предусмотренных законодательством, средства частных инвесторов, в том числе привлеченные по модели государственно-частного партнерства, привлеченные средства, включая кредиты банков и других финансово-кредитных учреждений, средства из других источников, не запрещенных законодательством.

В законе выписаны порядок и условия создания индустриальных парков.

Предусмотрено, что индустриальный парк создается на срок не менее 30 лет.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Президент Украины подписал Закон «Об индустриальных парках».

22 марта Верховная Рада рассмотрела и приняла во втором чтении и в целом законопроект «Об индустриальных парках».