Руководство «Днепроспецстали» хочет сократить 25% трудового коллектива - профком

Руководство ПАО «Днепроспецсталь» намерено сократить 1,5 тыс. работников, что составляет около 25% из 6,8 тыс. трудового коллектива, в связи со сложной экономической ситуацией на предприятии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг, 9 августа, на пресс-конференции в Киеве сообщила председатель профсоюзного комитета ПАО «Днепроспецсталь» Евгения Жало.

По ее словам, на предприятии сложилась настолько сложная экономическая ситуация, что встает вопрос об его остановке: «Уже к ноябрю завод будет на грани остановки, если ситуация не изменится к лучшему», - отметила Е.Жало. Она также сообщила, что особенно негативно на экономических показателях сказывается невозврат НДС в размере более 255 млн грн.

«С марта по май 2012 года предприятию отказано в праве на получение автоматического возмещения НДС, при этом предприятие соответствует всем критериям, дающим право на получение автоматического бюджетного возмещения НДС», - добавила председатель профкома. В свою очередь заместитель председателя Запорожского областного обкома Профсоюзов металлургов и горняков (ПМГУ) Валерий Седов отметил, что увольнение 1,5 тыс. человек на «Днепроспецстали» - это только первый этап возможных сокращений.

«8 августа профком «Днепроспецстали» получил уведомление от администрации предприятия о намерении сократить 1,5 тыс. человек, в соответствии с трудовым соглашением через три месяца эти люди будут уволены. Но если в ближайшее время предприятие не сможет встать с колен, сокращения могут коснуться 3 тысяч человек», - сказал В.Седов и добавил: «Конечно, есть объективные причины, приведшие к необходимости сокращения, - это падение рынков металлопродукции во всем мире. Но, кроме того, ситуация на «Днепроспецстали» резко ухудшилась в связи с невозвратом НДС».

Как отметил в ходе пресс-конференции председатель ЦК ПМГУ Владимир Козаченко, государство сегодня в ручном режиме решает, кому возвращать, а кому не возвращать НДС.

«НДС остается самым коррумпированным налогом в Украине», - подчеркнул В.Козаченко. Подытоживая, он отметил, что ПМГУ настроен жесткими методами отстаивать интересы трудящихся металлургических предприятий.

«В данном случае мы не отстаиваем интересы каких-либо бизнес-структур, а боремся исключительно за права металлургов», - сказал глава ЦК ПМГУ.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Запорожскую область с рабочим визитом посетил премьер-министр Украины Николай Азаров. В ходе данного визита должен был состояться круглый стол с руководителями и акционерами ряда крупнейший бюджетонаполняющих предприятий, которые сейчас находятся в состоянии остановки или на грани остановки производства. Накануне приезда Н.Азарова в Запорожскую область проведение данного круглого стола с металлургами было отменено.

3 августа исполняющий обязанности председателя правления «Днепроспецстали» Виталий Корниевский сообщил на пресс-конференции, что задолженность государства по возмещению НДС перед ПАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина» (г. Запорожье) превышает 255 млн грн, в результате чего завод вынужден сокращать сотрудников. Именно это он хотел донести до премьер-министра Украины Николая Азарова на сначала запланированном, а потом отмененном круглом столе в ходе посещения премьером Запорожской области.

Справка УНИАН. ПАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н.Кузьмина» производит продукцию из нержавеющих, инструментальных, быстрорежущих (в том числе изготовленных методом порошковой металлургии), подшипниковых, конструкционных легированных и углеродистых сталей. Реализует продукцию в 60 стран мира.

«Днепроспецсталь» в июне 2012 года сократила производство стали и проката на 15%.