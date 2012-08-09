Оборонный заказ увеличился в полтора раза - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает увеличение объема оборонного заказа за последние два года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в ходе посещения шосткинского завода «Импульс».

«За последние два года удалось наладить оборонный заказ, и предприятия, которые получают заказ от Минобороны, получили перспективы», - сказал Н.Азаров.

В частности он подчеркнул, что в 2012 году оборонный заказ, по сравнению с 2011 г., увеличился в полтора раза.