В ноябре Запорожский завод ферросплавов может быть остановлен

В ноябре текущего года на ПАО «Запорожский завод ферросплавов» может быть полностью остановлено производство.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил заместитель председателя Запорожского областного обкома Профсоюзов металлургов и горняков (ПМГУ) Валерий Седов.

По его словам, профком предприятия уже получил от администрации предприятия уведомление о сокращении 1350 человек, которое произойдет в ноябре текущего года. «Сейчас на предприятии работают 2200 человек, если будут сокращены еще 1350 сотрудников, предприятие будет остановлено, а у оставшихся сотрудников останутся только обслуживающие функции — коммунальные и аварийные службы, охрана», - уточнил В.Седов.

При этом он отметил, что сокращение персонала ЗЗФ обусловлено невозможностью обеспечить рентабельность работы завода, в связи со слишком высокой стоимостью электроэнергии для этого предприятия, которая составляет более 50% в себестоимости производства ферросплавов.

Председатель ЦК ПМГУ Владимир Козаченко также считает, что проблемы ЗЗФ связаны с резким ростом тарифов на электроэнергию для этого предприятия. «Мы все знаем, что такое бизнес — и если я в ноябре, декабре знаю цены на электроэнергию и другое сырье, то я могу нормально планировать производство. Но представьте, что в течении года тарифы на электроэнергию меняются 4 раза, разве можно в таких условиях успешно развивать бизнес. Каждый раз производителю приходится пересматривать цены, в результате, они растут быстрее, чем у зарубежных конкурентов. Таким образом, государство делает украинскую продукцию неконкурентоспособной», - отметил глава профсоюза.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Африки.

В 2011 г. предприятие сократило относительно 2010 г. объемы производства ферросплавов на 29,25% - до 300,127 тыс. тонн.

Запорожский завод ферросплавов на протяжении многих лет относился к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако с 1 января 2011 г. завод был переведен на 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ возрос на 35% - до 83 коп. за 1 кВт (без НДС). Кроме этого, с 1 января 2011 года НАК «Энергетическая компания Украины» разорвала с ЗЗФ договор аренды электроподстанции «Ф-2», расположенной на территории завода, в результате чего ЗЗФ был лишен возможности получения хотя бы части необходимой для производственных целей электроэнергии по 1-му классу потребления. Представители трудового коллектива ЗЗФ добивались передачи подстанции «Ф-2» предприятию, в том числе путем пикетирования Министерства энергетики и угольной промышленности и направления письма Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой помочь с решением вопроса о передаче заводу подстанции.

С 1 марта 2012 года НКРЭ повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний. В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения возрос на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/ч (без НДС).