«Карпатнефтехим» просит возместить более 86 млн долл. долгов государства по НДС

Трудовой коллектив ООО «Карпатнефтехим» просит Президента Украины Виктора Януковича содействовать возмещению предприятию более 86 млн долл. долгов государства по НДС и защитить предприятие от возможной остановки производства.

Как сообщили в пресс-службе нефтехимического предприятия, об этом говорится в сегодняшнем письме трудового коллектива на имя главы государства, которое обсудили на совместном заседании профсоюзов.

«Обращается к Вам объединенная организация профсоюза «ЛУКОР-Карпатнефтехим» от имени трудовых коллективов ООО «Карпатнефтехим» и ЗАО «Лукор» в связи с возможной долговременной остановкой производства наших предприятий, о чем был проинформирован профсоюзный комитет письмом администрации от 11 июля 2012 г. - сказано в документе. - Причиной для остановки стало нынешнее сложное финансово-экономическое положение предприятия. И это после того, как трудовой коллектив предприятия пережил почти двухлетний простой в 2009-2010 годы, но сохранил свой кадровый потенциал и технологическое оборудование. За это время были реализованы инвестиционные проекты на сумму более 500 млн долл в виде двух технологически новых современных производств: хлора и каустической соды мембранным способом».

Объединенный профком на своем расширенном заседании с участием руководства предприятий пришел к выводу, что «основными причинами сложного финансового состояния производств ООО «Карпатнефтехим» является отсутствие на уровне государства защиты отечественного производителя на рынке нашей продукции (американская продукция ПХВС поставляется на украинский рынок с нулевой ставкой таможенной пошлины) и высокие цены на рынке энергоносителей».

Также авторы обращения просят главу государства вмешаться в ситуацию с невозмещением НДС предприятию, сумма которого на сегодня составляет более 86 млн долларов, что делает невозможным хозяйственную деятельность из-за отсутствия у предприятия оборотных средств, из-за чего и возник вопрос об остановке производства.

Также они просят президента дать соответствующие указания по защите единственного в Украине производителя полимерной продукции: "На рассмотрении в Верховной Раде Украины находится законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О таможенном тарифе Украины», в котором предлагается установление ввозной пошлины на суспензионный ПВХ на уровне 6,5%, аналогично ввозной пошлине в Евросоюзе, - говорится в письме. - Наши трудовые коллективы пребывают в отчаянии и намерены всеми доступными мерами защищать свое право на труд».

Письмо подписали от имени трудового коллектива председатель объединенного профкома «ЛУКОР-Карпатнефтехим» Олег Кушлык и председатели профкомов и производств отдельных подразделений «Карпатнефтехима» и «Лукора».

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