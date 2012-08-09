Китайская HCHI Group интересуется месторождением марганцевых руд в Запорожской области

Крупнейший китайский производитель электролитического марганца HCHI Group (Hubei Changyang Hongxin Industrial Group) интересуется приобретением расположенного в Запорожской области Великотокмакского месторождения марганцевых руд, сообщила юридическая компания «Василь Кисиль и партнеры», выступившая консультантом для китайского инвестора.

«Запланированная производственная мощность добычи марганцевой руды – около 5 млн тонн в год, производства электролитического марганца – около 200 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций превысит 1 млрд долларов. Проект рассчитан на поэтапное внедрение на протяжении 20 лет», - говорится в сообщении юридической компании.

Юристы компании «Василь Кисиль и партнеры» (ВКП) также консультируют HCHI Group «по вопросам приобретения доли в украинской компании, имеющей специальные разрешения на развитие месторождения». Имя этой компании не называется.

«ВКП также консультируют HCHI Group во всех регуляторных вопросах проекта, порядка получения разрешений и утверждений на развитие месторождения, строительства шахты и перерабатывающего комплекса», - сказано в пресс-релизе.

Справка УНИАН. Великотокмакское месторождение марганцевых руд, расположенное в Запорожской области, является одним из крупнейших в мире. По оценкам Государственной геологоразведочной службы, его запасы оцениваются в 1,5 млрд тонн (до 70% запасов марганцевых руд Украины). В 1980-е годы ежегодная добыча марганца на месторождении достигала 100 тыс. тонн. Но в 1995 году разработка месторождения была приостановлена в связи с затоплением водой шахты по добыче руды.