Налоговая называет шантажом заявления «Днепроспецстали» и «Карпатнефтехима»

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) считает недопустимыми попытки давления на компетентные государственные органы со стороны отдельных руководителей и владельцев предприятий, которые взяли за правило «шантажировать» общественность угрозами остановки производства и массового сокращения рабочих мест из-за проблем с возвратом НДС.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

При этом пресс-служба уточнила, что на данный момент на рассмотрении в различных судебных инстанциях находятся заявленные предприятием «Днепроспецсталь» к возмещению суммы НДС в размере 212,6 млн грн за периоды 2010-2012 гг.

"Причиной снятия налогового кредита является сотрудничество предприятия с контрагентами с явными признаками фиктивности: «поставщиками» товаров для комбината оказались компании-банкроты, компании с аннулированными свидетельствами плательщика НДС, компании с численностью персонала один человек и т.д. Наконец, выявлены фигуранты уголовных дел об уклонении от налогообложения. Все эти «партнеры» якобы поставляли на комбинат большие объемы металлолома, ферросплавов, других товаров", - сказано в сообщении ГНСУ.

Вместе с тем Налоговая отметила, что «Днепроспецстали» в течение 2011-2012 годов было возмещено НДС на сумму 291,7 млн грн, в т.ч. в автоматическом режиме - 187 млн грн. На сегодняшний день предприятию не возмещен НДС в размере 81,9 млн грн за период март-июнь 2012 года, из них 23,3 млн грн за июнь находятся в стадии проверки.

Что же касается «Карпатнефтехим», то по данным ГНСУ, в 2011-2012 годах предприятию возмещен НДС в размере 519,8 млн грн, из них в автоматическом режиме - 424,2 млн грн. Получая возмещение НДС от государства, ООО «Карпатнефтехим» с начала создания (с октября 2004 года) и по сегодняшний день по данным налогового учета декларировало убытки. В настоящее время идет плановая документальная проверка ООО «Карпатнефтехим».

Государственная налоговая служба Украины имеет принципиальную позицию относительно строгого соблюдения норм закона при выполнении своих функций по контролю за своевременностью и полнотой уплаты налогов в бюджет, подчеркивает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 9 августа на пресс-конференции в Киеве председатель профсоюзного комитета ПАО «Днепроспецсталь» Евгения Жало сообщила, что руководство «Днепроспецстали» намерено сократить 1,5 тыс. работников, что составляет около 25% трудового коллектива, в связи со сложной экономической ситуацией на предприятии. По ее словам, особенно негативно на экономических показателях сказывается невозврат НДС в размере более 255 млн грн.

«С марта по май 2012 года предприятию отказано в праве на получение автоматического возмещения НДС, при этом предприятие соответствует всем критериям, дающим право на получение автоматического бюджетного возмещения НДС», - добавила Е. Жало.

Также 9 августа трудовой коллектив ООО «Карпатнефтехим» обратился с письмом к Президенту Украины Виктору Януковичу, в котором просит содействовать возмещению предприятию более 86 млн долл. долгов государства по НДС и защитить предприятие от возможной остановки производства.