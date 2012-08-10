Fitch снизило рейтинг ArcelorMittal

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) крупнейшей сталелитейной компании в мире ArcelorMittal до уровня «BBB-» с «BBB», а также подтвердило краткосрочный РДЭ на уровне «F3».

Согласно сообщению рейтингового агентства, прогноз долгосрочного рейтинга «негативный».

Как отмечает Fitch, снижение рейтинга обусловлено сложными краткосрочными перспективами сталелитейной отрасли, в первую очередь – в Западной Европе, из-за чего сокращение задолженности в течение ближайших двух-трех лет будет проходить более медленно по сравнению с предыдущими ожиданиями.

Также рейтинговое агентство указывает, что несмотря на значительный прогресс ArcelorMittal в продаже непрофильных активов и реализации программы сокращения затрат, данные меры все же недостаточны для того, чтобы компенсировать негативное влияние снижения возможностей генерировать денежные потоки.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО «Криворожсталь» на открытом конкурсе 24 октября 2005 г. за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в «MittalSteel Кривой Рог», а затем в «ArcelorMittal Кривой Рог».