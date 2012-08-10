Ферросплавщики не имеют возможности навязывать условия поставок — эксперт

Ферросплавные предприятия не имеют возможности навязывать условия поставок своей продукции украинским потребителям.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал исполнительный директор Украинской ассоциации ферросплавов Сергей Кудрявцев, комментируя распространяемые в СМИ сообщения о якобы имевших место попытках принуждения металлургических предприятий к заключению с ферросплавными заводами долгосрочных контрактов на невыгодных для металлургов условиях.

По словам С.Кудрявцева, нынешняя ситуация на рынке ферросплавов Украины, когда более 50% от его общего объема в 2011 году составили импортные ферросплавы, в принципе лишает украинских производителей этой продукции возможности диктовать потребителю свои условия. При этом он отметил, что долгосрочные контракты, которые заключены ферросплавными заводами с некоторыми металлургическими компаниями, позволяют сделать процесс ценообразования максимально объективным, благодаря применению в них формулы определения цены. «В таких контрактах цена привязана к колебаниям стоимости ферросплавов на мировых спотовых рынках», - уточнил эксперт и добавил: «Можно лишь отметить, что если раньше в прессе постоянно появлялась информация о монопольном положении украинских ферросплавных заводов на внутреннем рынке, то теперь лоббистам интересов отдельных металлургических компаний пришлось изобретать новые аргументы».

С.Кудрявцев также отметил, что в ферросплавной подотрасли сложилась настолько сложная ситуация, что если тарифы на электроэнергию для ферросплавных предприятий останутся на нынешнем уровне, Запорожский и Стахановский заводы будут рассматривать возможность остановки в связи с полной потерей рентабельности.

По мнению экс-замминистра промышленной политики Сергея Грищенко, долгосрочные договора, в которых предусмотрена формула цены, привязанная к стоимости ферросплавов на спотовом рынке, являются выгодными, как для поставщика, так и для производителя. «Рамочные договоренности, с возможностью оперативного реагирования на ценовые колебания, вполне имеют право на жизнь и не ущемляют интересы покупателя. В то же время, потребитель имеет полное право решать на какой срок и в какой форме будет заключен контракт. Это уже вопросы бизнеса», - отметил экс-замминистра.

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