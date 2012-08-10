Гендиректор «Запорожстали» опровергает слухи об увольнениях и обещает модернизацию

Новоназначенный генеральный директор ОАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма опровергает слухи об увольнениях на предприятии и обещает активизировать модернизацию комбината.

Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте «Запорожстали», об этом гендиректор предприятия заявил 9 августа в ходе рабочего совещания на стройплощадке агломашины №1 комбината.

Согласно пресс-релизу, отвечая в ходе совещания на вопросы, Р.Шурма категорически опроверг слухи о якобы грядущих массовых сокращениях сотрудников предприятия. «Мы говорим о повышении эффективности производства, о наведении порядка. Я не знаю, где и кто слышал слово «сокращение». И сегодня я не провожу совещание по оптимизации численности персонала. Я выехал на объект, чтобы принять ряд решений, которые помогут нам ускорить стройку. Поэтому на сегодняшний день ни о каком сокращении рабочих на комбинате «Запорожсталь» речь вообще не идет. Единственное, мне, честно скажу, бросается в глаза достаточно раздутый административно-управленческий аппарат: у директоров — по три зама, заместителям подчиняются начальники управлений, у которых тоже есть заместители, под ними — начальники отделов, имеющие собственных заместителей. И только потом — два-три человека, которые выполняют всю работу! Конечно, это недопустимо», - цитирует пресс-служба комбината слова гендиректора «Запорожстали».

Р.Шурма также подчеркнул, что основная задача руководства «Запорожстали» — это повышение эффективности производства, обеспечение безопасных условий труда, защита окружающей среды и аккумулирование средств для инвестиций в жизненно важные для предприятия объекты.

Как отмечается в пресс-релизе, ОАО «Запорожсталь» активизировало работы по реализации проекта техперевооружения аглофабрики с заменой всех шести агломашин и оснащением их высокоэффективным газоочистным оборудованием. Общий объем инвестиций в этот проект составит более 40 млн долл., срок сдачи — до конца 2012 года.

Кроме того, предприятие продолжает модернизацию основных фондов, делая при этом акцент на максимальную защиту окружающей среды от влияния металлургического производства.

Так, проект реконструкции доменной печи №4 предусматривает строительство аспирационных установок от шихтоподачи и литейного двора. Экологический эффект проекта — сокращение выбросов пыли на 1540 тонн в год.

По предварительным оценкам объем требуемых инвестиций составляет около 500 млн грн.

Как отметил Р.Шурма, реконструкция ДП-4 — один из первоочередных объектов ОАО «Запорожсталь». Завершение реконструкции запланировано на второе полугодие 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 30 июля горно-металлургическая группа «Метинвест» объявила о выкупе контрольного пакета акций ОАО «Запорожсталь». В тот же день вместо Виталия Сацкого, который руководил предприятием свыше 26 лет, исполняющим обязанности гендиректора комбината был назначен Р.Шурма.

Ранее Р.Шурма занимал пост заместителя директора металлургического дивизиона группы "Метинвест".

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

ПАО «Запорожсталь» за 2011 г. увеличило относительно 2010 г. производство проката на 11% - до 3,171 млн тонн, стали - на 10,5% - до 3,813 млн тонн.

«Запорожсталь» 2011 г. завершила с чистым убытком 124,084 млн грн, тогда как за 2010 г. предприятие получило прибыль в размере 241,166 млн грн.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

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