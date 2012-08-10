Авария на российском заводе не повлияла на состояние воды в Десне - Черниговская ОГА

Аварийная ситуация на заводе по уничтожению химического оружия недалеко города Почеп (Российская Федерация) не повлияла на состояние воды в Десне.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, Лаборатория мониторинга вод и почв Черниговской гидрогеолого-мелиоративной экспедиции провела внеплановые отборы проб воды на территории Черниговской области в створе р. Десна и р. Судость на границе с Российской Федерацией, которые показали, что подавляющее большинство гидрохимических показателей удовлетворяет нормам предельно допустимых концентраций для водоемов рыбохозяйственного назначения. Обнаруженные превышения по некоторым показателям является характерными для водных объектов Черниговской области и не связаны с возможным техногенным загрязнением.

Отборы проб воды в р. Десна и р. Судость осуществляются в контрольных створах постоянно (1 раз в 10 дней). Ситуация находится на контроле управления, отмечают в управлении.

По информации Главного управления МЧС РФ в Брянской области на заводе по уничтожению химического оружия 26 июля произошла разгерметизация трех авиабомб калибром 2000 кг, вытекло менее 50 килограммов реакционных масс в целом.

Контрольные датчики сработали мгновенно, полная дегазация и детоксикация как аварийных контейнеров, так и всего складского помещения № 2/2а была проведена в штатном режиме без привлечения дополнительных сил и средств. В настоящее время все последствия аварии полностью ликвидированы.

В г. Почеп никакой катастрофической ситуации не было, весь процесс протекания реакционных масс и ликвидация последствий ситуации находились под контролем специалистов, сообщили черниговским коллегам представители Главного управления МЧС в Брянской области.

***Недалеко от г. Почеп Брянской области еще с советских времен находится наибольший арсенал хранения авиабомб с боевыми ядовитыми веществами. Общий объем боевых ядовитых веществ, сосредоточенных на объекте "Почеп-2" (с 2001 года – объект 1204), равен почти 19% общего количества химического оружия, которое хранится на территории Российской Федерации. Там хранятся авиабомбы калибром 150, 250, 500 и 2000 кг. В июне 2011 года на объекте были завершены основные работы по строительству промышленного производства по уничтожению химического оружия и началось промышленное уничтожение химических авиабомб.