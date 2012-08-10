Украина в первом полугодии увеличила импорт металлопроката на 19%

За I полугодие 2012 года импорт металлопроката в Украину составил 878,4 тыс. тонн, что на 19% больше, чем по итогам I полугодия 2011 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе Украинской горно-металлургической компании (УГМК).

По словам заместителя генерального директора по коммерции УГМК Виталия Ключника, увеличение объемов импорта было обусловлено, в основном, ростом потребления импортной металлопродукции в метизной, металлоторговой, трубной, машиностроительной отраслях. Предприятия данных отраслей увеличили свои закупки в первом полугодии т.г. на 97,1%, 61,7%, 12,6%, 9,4%, соответственно, по сравнению с АППГ. При этом эксперт отметил сокращение объемов ввоза металлопроката предприятиями ГМК – на 20,8% и строительными организациями – на 49,7%.

В июне импорт металлопроката снизился на 11% – до 128,5 тыс. т, по сравнению с маем т.г.

По итогам 6 месяцев т.г. в структуре импорта треть объемов поставленной продукции заняла трубная заготовка, доля которой снизилась до 29,3% по сравнению с 37,1% по итогам первого полугодия 2011 года. Доля горячекатаного листа выросла с 14,3% до 22,5%, удельный вес круга увеличился с 9,7% до 10,3%.

Существенно увеличился импорт арматуры и катанки, их доли выросли с 0,8% до 3,7% и с 0,4% до 1,6%, соответственно. Доля холоднокатаного листа снизилась с 8,1% до 7%, оцинкованного листа - выросла с 8,9% до 11,8%.

В июне 2012 года трубная заготовка поставлялась в основном Оскольским ЭМК и Белорусским МЗ, доли которых в поставках заготовки составили 93,2% и 2,2%, соответственно. Основными получателями импортной заготовки остаются трубные заводы группы «Интерпайп» – 88% в структуре поставок.

Горячекатаный лист в июне 2012 г. поставлялся российскими заводами: Магнитогорский металлургический комбинат и Северсталь, доли которых в поставках составили 69,6% и 17,1% соответственно. Импортный лист поставлялся в адрес трубных заводов группы «Интерпайп» (51,3%), Стахановского вагоностроительного завода (13,7%) и завода Модуль (11%).

Основными импортерами металлопроката в январе-июне 2012 г. являются предприятия трубной отрасли (39,9% от объема импорта), машиностроительные предприятия (20,2%), металлоторговые компании (15,8%), предприятия ГМК (6,6%).

Справка УНИАН. Частное акционерное общество «Украинская горно-металлургическая компания» (АО «УГМК») было создано в марте 1998 года с целью обеспечения широкого круга потребителей необходимым ассортиментом металлопроката высокого качества, предлагая при этом широкий выбор сервисных услуг.

УГМК – официальный представитель металлопродукции ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК); ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД); ПАО «Днепропетровский трубный завод» (ДТЗ).

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