Депрессия авторынка в ЕС может сорвать "ограничительные" планы Украины

Несмотря на вторую волну кризиса, накрывшую еврозону, украинский рынок легковых автомобилей по итогам первого полугодия вырос на 10%. Этот показатель, по идее, должен был бы устраивать всех участников процесса, включая государство, которое получает доходы в бюджет с каждого проданного авто, причем не важно, изготовлен он в Украине или импортирован. Но украинские автопроизводители совершенно иначе рассуждают, а вместе с ними и Министерство экономического развития и торговли. Они решили сообща перераспределить доли рынка в пользу отечественного автопрома. Для достижения цели был избран самый простой путь – повышение таможенной пошлины на импортные машины. Хотя в последние месяцы страсти вокруг ограничения импорта автомобилей и поутихли, но трудно поверить, что лоббисты заградительных мер отказались от идеи. Правда, теперь у них могут возникнуть куда более серьезные препятствия для реализации своего плана, чем недовольства украинских автоимпортеров и дилеров.

Пошлина как конкурентное преимущество

Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) 30 июня 2011 года приняла к рассмотрению заявление Ассоциации украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром" о возбуждении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения.

В предварительных выводах комиссии, обнародованных в середине апреля, было отмечено, что импорт авто наносит существенный ущерб отечественным производителям, в связи с чем предлагалось повысить на три года плату за ввоз наиболее популярных моделей с объемом двигателя 1-2,2 л. В дополнение к существующей пошлине в 10% от таможенной стоимости предложено взимать специальную пошлину 6,46% при импорте автомобилей с объемом двигателя 1-1,5 л., и 15,1% - с объемом двигателя до 2,2 л. Таким образом, под действие спецпошлины попало бы до 80% легковых автомобилей, импортируемых в нашу страну. Тот факт, что Украина с 2008 года является членом Всемирной торговой организации, комиссионеров МЭРТ не остановил. Хотя никто не освобождал Украину от выполнения графика тарифных обязательств перед ВТО на 2012 год, согласно которому ставки украинских ввозных пошлин предусмотрено снижать, а уж никак не повышать.

Убежден в необходимости повышения пошлин и глава МЭРТ Петр Порошенко.

В пресс-службе крупнейшего отечественного автопроизводителя "Корпорация Богдан" УНИАН, анализируя статистические данные, отметили, что с 2010 года на украинском рынке темп роста импорта опережает темп роста автопроизводства в 1,5 раза, при этом в период 2008-2010 годов доля импорта легковых автомобилей выросла с 52% до 68%, а в 2011 году она составила 72%, в 2010 году объем импорта автомобилей в Украину вырос на 70% против 2009 года, в 2011 году – на 84,3%.

Одновременно в 2009 году падение автопроизводства превысило 83% к 2008 году, и на сегодня использования созданных в Украине производственных мощностей (корпорацией "Богдан", "УкрАВТО", "Еврокар", КрАСЗ) не достигает и 20%, и с учетом продолжающихся кризисных явлений компании вынуждены сокращать работников.

"На сегодня по сравнению с 2008 годом количество работников на всех автозаводах сократилось более чем на 53%", - добавил пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля.

***По оперативным данным профильной ассоциации «УкрАвтоПром», производство автотранспортных средств в Украине в январе-июле 2012 года сократилось до 46 516 единиц, что почти на 20% меньше объема производства за аналогичный период 2011 года.

От тех, кто в депрессии, поблажек не жди

В последнее время зарубежные СМИ активно пишут об ухудшении ситуации в автопроме стран Евросоюза. Как сообщает со ссылкой на экспертов Deutsche Welle, уже в 2013 году западноевропейская автомобильная индустрия может погрузиться в глубокую депрессию, возможно, худшую за последние 20 лет.

Согласно прогнозам специалистов, в следующем году в Европе будет продано 11,9 млн автомобилей, в последний раз подобные показатели были зафиксированы в 1993 году, тогда в ЕС было продано 11,3 млн легковиков. В текущем году продажи прогнозируются на уровне 12,1 млн. штук.

Главной причиной падения рынка аналитики называют сложную экономическую ситуацию в Южной и Западной Европе, что приведет к увеличению безработицы. При этом, по их мнению, кризис на авторынке не ограничится следующим годом, а продолжится до конца 2015-го. Но никому в ЕС не приходит в голову попытаться ограничить импорт на свою территорию автомобилей из Японии, Южной Кореи или США. Принципы честной конкуренции тем более важны, когда мировая экономика находится на спаде. Как все перечисленное отразится на Украине?

По мнению президента Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко, европейский авторынок напоминает сегодня спортсмена, которому дали допинг, и он бежал, пока действие препарата не закончилось. «После кризиса 2008 года, когда продажи автомобилей в Европе резко сократились, в таких странах, как Германия, Франция или Великобритания автопроизводители задействовали комплекс мероприятий по стимулированию рынка. Покупателю предлагались различные скидки и бонусы: обменяй старую машину на новую с доплатой и так далее. На определенное время эти меры помогли оживить рынок, но бесконечно подобное продолжаться не могло и с началом усугубления проблем в зоне евро продажи автомобилей снова пошли на спад. То есть, действие допинга закончилось и «спортсмен» упал обессиленный», - констатирует Назаренко.

В тоже время, по его словам, в Украине широкомасштабной стимуляции продаж легковых автомобилей с наступлением кризиса никто не проводил - рынок ужался, как автопроизводители, так и автоимпортеры выживали, опираясь на собственные силы. «В результате, когда в Европе начался спад, украинский рынок, напротив, демонстрирует в первом полугодии определенный рост», - отметил эксперт.

***По данным AUTO-Consulting, по итогам первого полугодия украинский авторынок вырос на 10%, хотя темпы роста продаж снизились в сравнении с 2011 годом.

Назаренко убежден, что рост продаж автомобилей в Украине, конечно, не останется без внимания со стороны европейских автокомпаний, испытывающих дефицит спроса на родине. «Речь не идет о попытке нарастить объемы импорта, так как понятно, что наш рынок тоже переживает не лучшие времена и его емкость ограничена непростой экономической ситуацией в стране. Но то, что европейские производители будут крайне заинтересованы в сохранении нынешних объемов продаж своей продукции в Украине, не вызывает сомнения. Если кто-то в Украине думает, что европейцы не слишком озабочены внутриукраинскими делами, то он очень ошибается. Одно дело вялая реакция европейских лидеров на политические события и совсем другое, когда, к примеру, к Ангеле Меркель придут представители Volkswagen и пожалуются на заградительные пошлины, введенные в Украине в отношении их продукции. Я уверен, что реакция будет жесткой - ответные меры со стороны ЕС или Японии в рамках ВТО могут очень больно ударить по украинским экспортерам того же металла. Пока в Европе все хорошо и экономическая ситуация позволяет сохранять достаточный уровень продаж автомобилей, автокомпании могут себе позволить не обращать внимания на введение дополнительных таможенных барьеров, но когда ситуация хуже некуда, Украину быстро поставят на место», - подчеркивает эксперт.

Глава ВААИД так же признал, что по итогам первого квартала продажи отечественных автомобилей несколько сократились, но причина этого во многом была обусловлена сложными погодными условиями конца зимы - начала весны текущего года. «Холодная зима привела к остановке навигации в Черном море, что в свою очередь лишило украинских автосборщиков, которых некоторые называют автопроизводителями, машинокомплектов и комплектующих, поставляемых по морю из Южной Кореи и других стран. Тогда как основной канал поставок комплектующих для крупноузловой сборки автомобилей проходит через Одесский порт и Ильичевск, то поставки импортных автомобилей идут не только по морю, но и через сухопутную границу Украины. В результате и произошел перекос в сторону импорта», - отметил Назаренко.

Вот, кстати, факт, который еще раз доказывает несостоятельность претензий украинского автопрома, который в большей части занимается сборкой автомобилей из готовых импортных агрегатов, и не является отраслью с замкнутым производственным циклом.

В заключение стоит напомнить, что, по прогнозам экспертов, в текущем году украинский авторынок может продемонстрировать 20% рост с объемом продаж до 250 тысяч автомобилей. При этом ведущий украинский автопроизводитель - ЗАЗ уверенно занимает 3-е место по этому показателю, пропустив вперед Hyundai и Toyota. Если прогнозы оправдаются, то ситуация, безусловно, позитивно отразится на экономике страны, так как позволит наполнить бюджет дополнительными налоговыми поступлениями. Если же импортная пошлина на авто будет увеличена, то ничего кроме «минуса» по всем направлениям мы не получим.

Петр Черных (УНИАН)

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