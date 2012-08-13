Северодонецкий «Азот» остановит цех аммиака на 1,5 месяца

«Северодонецкое объединение Азот», входящее в состав химического холдинга Дмитрия Фирташа Ostchem, остановит цех аммиака 1-А для планового ремонта, который продлится до середины октября и в результате увеличит мощности этого цеха на 6,3%, сообщает пресс-служба Ostchem.

«Это плановый ремонт, который продлится с 31 августа по 14 октября 2012 года. Основной целью ремонта является повышение стабильности работы всех узлов цеха и улучшение структуры себестоимости производимой продукции», - цитирует пресс-релиз председателя правления Северодонецкого объединения «Азот» Леонида Бугаева.

Предприятие ожидает, что после ремонта цех аммиака 1-А увечит мощности по производству – с 1600 до 1700 тонн в сутки, а также будет меньше расходовать природный газ – в среднем на 10-15 кубических метров на каждую тонну произведенного аммиака, что позволит снизить себестоимость продукции (карбамида, аммиачной селитры), отмечают в пресс-службе.

«По нашим расчетам, экономия составит около 20 тысяч кубических метров газа в сутки», - сказал Л. Бугаев.

Инвестиционный план Северодонецкого «Азота» подразумевает уменьшение продажи аммиака и увеличение производства конечных продуктов его переработки.

Компания сообщает, что до конца 2014 года планирует увеличить мощность цеха производства карбамида до 1600 тонн карбамида в сутки с 1200 тонн, сообщает пресс-служба Ostchem.

«Я думаю, мы сумеем через некоторое время минимизировать экспорт аммиака, останутся только поставки товарного аммиака на другие предприятия холдинга», - сказал технический директор «Северодонецкого объединения «Азот» Иван Волохов.

Справка УНИАН. «Северодонецкое объединение «Азот» было введено в эксплуатацию в 1951 году. На «Азоте» работает около 8,7 тыс. человек. Завод является одним из ведущих предприятий химической отрасли Украины и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, калиевая и натриевая селитра), органические спирты и кислоты (уксусная кислота, метанол, формалин, спирт поливиниловый, смола карбамидоформальдегидная, товары бытовой химии, изделия из полимеров и полимерных пленок (полимерная продукция, мешки пленка, бытовая химия), строительные товары (грунтовка, шпатлевка, краска).

Предприятие входит в группу компаний Ostсhem – управляющую компанию, которая координирует предприятия азотной химии Group DF.

Крупнейшим конечным акционером «Северодонецкого объединения «Азот» является глава Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.

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