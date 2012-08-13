Украина в первом полугодии увеличила экспорт давальческого сырья на 21%

Объемы экспорта давальческого сырья из Украины в январе-июне 2012 года увеличились на 21%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, и составили 55,7 млн долл., сообщили УНИАН в Государственной службе статистики.

В то же время в Украину за январь-июнь 2012 г. импортировано готовой продукции, изготовленной из давальческого сырья, на 48 млн долл. (на 36,1% больше объемов января-июня 2011 года).

В январе-июне 2012 года в Украину поступило иностранного давальческого сырья на сумму 1,47 млрд долл. (рост на 26,5% по сравнению с январем-июнем 2011 года). На давальческих условиях больше всего импортировано сырой нефти из России - на 332,6 млн долл., или 22,6% от общего объема импорта давальческого сырья. Экспорт готовой продукции из импортного давальческого сырья составил 2,34 млрд долл. (снижение объемов на 17,4%).

Справка УНИАН. По итогам 2011 года Украина увеличила экспорт давальческого сырья на 74,1% - до 105,7 млн долл. Импорт готовой продукции, изготовленной из давальческого сырья, вырос на 60,7% - до 84 млн долл.