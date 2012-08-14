Россия теперь не сможет развязывать торговые войны с Украиной, утверждают в Исполкоме СНГ

После вступления в силу Договора о Зоне свободной торговли в рамках СНГ Россия не сможет развязывать торговые войны с Украиной.

Об этом в интервью УНИАН сообщил директор экономического департамента Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко.

«В Договоре ЗСТ зафиксирована норма о неиспользовании санитарных и фитосанитарных норм для регулирования торговли. Они могут использоваться только для охраны здоровья людей», - сказал А.Кушниренко и подчеркнул, что в конечном итоге, от этого выиграют все, кто торгует.

По его словам, эта норма - одна из самых важных моментов этого соглашения.

«То ли в лице господина Онищенко, то ли в виде дифференцированных налогов возникают торговые споры. До сего момента можно было спорить довольно долго и довести все до уровня двух президентов. После чего наступала пауза – вопрос или решался, или начиналась его увязка с какими-то другими темами двусторонних отношений. Споры длились годами. От этого страдали производители», - отметил А.Кушниренко.

Он отметил, что в новом документе записано, что если возникает торговый спор и он не находит быстрого решения, то стороны могут обратиться к наднациональной комиссии независимых экспертов из разных стран СНГ. Это очень похоже на механизм ВТО, добавил он.

«На их рассмотрение выносится спор, и они уже решают, в частности, прав или не прав господин Онищенко с сырами. Решения этой комиссии в определенном смысле обязательны для выполнения», - подчеркнул А.Кушниренко.

При этом он сообщил, что если этого не происходит, т.е. одна сторона решений комиссии не выполняет, то обиженная сторона получает легитимное право на ответные санкции против оппонентов. Пройдя через эту процедуру, которая занимает не более года, иск должен быть удовлетворен. Если этого не происходит, можно вводить ответные меры на суму понесенного ущерба, отметил он.

В тоже время, А.Кушниренко сообщил, что после вступления Договора в силу, то есть с середины сентября, Исполком будет запрашивать страны, чтобы они направили своих кандидатов, из которых будет создан соответствующий реестр.

Напомним, что Договор о ЗСТ СНГ вступает в силу через 30 дней после того, как третья страна, которая ратифицирована документ, подаст документацию о ратификации в депозитарий СНГ.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

30 июля ВР ратифицировала этот договор. Украина стала третьей после России и Беларуси страной, которая ратифицировала документ.

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании Зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

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