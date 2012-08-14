В І квартале 2013 года начнутся переговоры по сокращению списка изъятий в ЗСТ СНГ

Москва. Подписанты Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ через полгода после вступления его в силу начнут переговоры по уменьшению списка изъятий.

Об этом в интервью УНИАН сообщил директор экономического департамента Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко.

«Стороны договорились, что через 6 месяцев после вступления договора в силу страны начнут переговоры по сужению этого списка и по снижению ставок на конкретные товары», - сказал А.Кушниренко.

Он напомнил, что раньше многие страны СНГ применяли друг к другу экспортные пошлины, и никакого запрета на такие действия не было. Сейчас же стороны согласовали список изъятий, которые могут применяться при экспорте, хотя это не означает, что это будет делаться в обязательном порядке.

По его словам, список получился немаленький, состоящий приблизительно из 100 товаров. Речь идет о товарах топливно-энергетической группы, а также сырьевых и минеральных товарах, которые достаточно ценны для стран. В основном, помимо ТЭК, это лес, кожевенное сырье и так далее.

При этом он подчеркнул, что если раньше по экспорту не было никаких договоренностей, то сейчас страны договорились о том, что этот список полный, и ни одна страна расширять его не имеет права.

«Пошлины, указанные в нем – максимальные, и страны повышать их не имеют права», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября соглашение о зоне свободной торговли СНГ вступит в силу.

Напомним, что Договор о ЗСТ СНГ вступает в силу через 30 дней после того, как третья страна, которая ратифицировала документ, подаст документацию о ратификации в депозитарий СНГ.

Как сообщалось, 9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

30 июля ВР ратифицировала этот договор. Украина стала третьей после России и Беларуси страной, которая ратифицировала документ.

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании Зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

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