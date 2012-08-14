Медведев требует определить виновных в авариях при запуске космических аппаратов

Москва. Премьер-министр России Дмитрий Медведев требует определить виновных в авариях при запуске российских космических аппаратов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня совещании по проблемам организации космической деятельности.

«Нужно определиться, кто виноват в серии последних неудач, где были допущены просчёты, и в любом случае определить меру ответственности всех сопричастных к этим проблемам», - сказал Д.Медведев.

Он подчеркнул, что аварии при запуске космических аппаратов происходят с завидной регулярностью. За последние полтора года было семь аварийных пусков, в результате чего потеряно 10 спутников.

«Если это сопоставить с результатами работы других ведущих космических держав, то, к сожалению, разница колоссальная, даже при понимании того, что эти пуски – это всегда определённый набор сложностей, рисков», - сказал Д.Медведев.

При этом он отметил, что это положение складывается несмотря на то, что Россия с каждым годом вкладывает в развитие космической отрасли всё более и более значительные средства. Так, с 2012-го по 2015 год планируется вложить 650 млрд руб. (около 21,5 млрд долл.). «Необходимо понять, что происходит, в чём причины, кто ответил за всё, что произошло, кроме несчастной страховой компании», - заявил он.

Также Д.Медведев подчеркнул, что только три страны – Россия, Соединённые Штаты и Китай обладают всеми технологиями и возможностями для пилотируемых полётов.

По его словам, главными проблемами российского космоса являются то, что 90% производственных мощностей находятся в эксплуатации более 20 лет, слабая электронная компонентная база, а также нехватка квалифицированных рабочих, старение научных и производственных кадров.

Д.Медведев потребовал в течение месяца проработать практические меры, которые предполагается принять для повышения качества работы отрасли, включая и вопросы о содержании и организационной форме работы Роскосмоса. Вопросы контроля за качеством продукции также остаются острейшей проблемой, подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 7 августа российская ракета «Протон-М» не смогла вывести на заданную орбиту два спутника связи - «Экспресс-МД2» и «Телком-3».