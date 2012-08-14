«Метинвест» включил в состав набсовета независимого директора

Горно-металлургическая группа «Метинвест» включила в состав наблюдательного совета независимого директора Грегори Мэйсона по квоте компании «Смарт-холдинг», сказано в сообщении компании.

Согласно сообщению, в сферу компетенций независимого директора будут входить вопросы стратегического и операционного менеджмента, технологических инноваций и внедрения практик постоянного улучшения производственных процессов.

«Имея за плечами 32-летнюю профессиональную карьеру в металлургии, Грегори Мэйсон является признанным международным экспертом в области технологий и операционного менеджмента. Его обширный производственный опыт – от металлургических комбинатов до мини-заводов в Северной Америке, Европе, России и Азии – дополняется глубокими знаниями технологических процессов производства стали и структур их себестоимости, ключевых факторов достижения конкурентоспособности и создания стоимости компании», - сказано в сообщении компании.

Ранее Г. Мэйсон работал генеральным директором Severstal International. В его ведении были производственные активы «Северстали» в Северной Америке и Европе. Работая в металлургических компаниях и консалтинговых фирмах, Г. Мэйсон прошел путь от инжиниринга и операционного управления до высшего руководства.

Г. Мэйсон является зарегистрированным профессиональным инженером в США. Он является гражданином США; проживает в г. Питсбурге, штат Пенсильвания.

Наблюдательный совет «Метинвеста» состоит из десяти человек.

Как сообщал УНИАН, в конце июля «Метинвест» сообщил о выкупе контрольного пакета акций одного из крупнейших меткомбинатов «Запорожсталь».

«Метинвест» в 1-м полугодии 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года сократил производство стали на 8,1% - до 6,747 млн тонн, производство общего железорудного концентрата увеличилось на 2,5% - до 18,217 млн тонн.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).