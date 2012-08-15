Национальная Сорочинская ярмарка открыта. Она продлится до 19 августа

Сегодня в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области официально открылась Национальная Сорочинская ярмарка.

Как передает корреспондент УНИАН, открывая ярмарку губернатор Полтавской области Александр Удовиченко отметил: "Сегодня мы собрались в Сорочинах и чтим традиции украинского народа. В Сорочинцах соединились все аспекты жизни Украины: народные мастера и промышленные предприятия, культура и народные традиции. Я желаю вам хорошо отдохнуть и скупиться".

В пресс-службе Сорочинской ярмарки сообщили, что в этом году заявку на участие в ярмарке подали около 1400 участников.

На ярмарке широко представлены продукты питания и напитки, одежда и обувь, изделия из меха, текстильные товары, украшения, садово-огородный инвентарь, сельхозтехника и удобрения, строительные материалы, мед, посуда.

Впервые в этом году организован целый городок мастер-классов «Сорочинская мастерская», которых ожидается более 20. Среди них изготовление кукол-мотанок, писанок, оберегов, вышивок, народных украшений, скульптура и гончарство, а также изделия из полимерной глины, фигурки из шариков.

Приобщиться к истории и процессу изготовления традиционных украинских блюд можно на площадке «Ярмарочные вкусности», которая также впервые открыта на ярмарке.

Впервые именинников ярмарочных дней ждут подарки и сюрпризы на «Дне рождения в Сорочинцах». Посетителям ярмарки, которые родились 15-19 августа приготовили специальную развлекательную программу в национальных традициях и подарки. "Все, что нужно - приехать в день рождения на ярмарку и не забыть документ, подтверждающий дату рождения", - сообщили в пресс-службе ярмарки.

Во время проведения ярмарки ежедневно будут выступать творческие коллективы из Украины и других стран, а вечером перед гостями и участниками ярмарки выступят: в среду - группа «Алиби», в четверг - «Ярмарочные вечерницы» с участием Татьяны Садохиной и группы «Село и люди», в пятницу - группа «Фиолет», в субботу - Олег Кензов, Ирина Островская и группа «Авиатор».

С 15 по 18 августа ежедневно в 11:00 гостей ярмарки будет приветствовать сам «Гоголь» и герои его произведений, а с 21:00 в усадьбе Хиври можно будет посмотреть шедевры украинского кинематографа.

Ярмарка продлится до 19 августа.