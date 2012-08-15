Метпредприятия в 1-м полугодии увеличили капитальные инвестиции на 45,5%

Металлургические предприятия Украины в 1 полугодии 2012 г. увеличили относительно 1 полугодия 2011 г. объемы капитальных инвестиций в производство на 45,5%, или на 940,8 млн грн - до более 3, 013 млрд грн.

Об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий Харахулах.

По его словам, показатели освоения капитальных инвестиций за отчетный период ниже, чем в докризисные годы, однако их рост показывает, что металлургические корпорации Украины нацелены на повышение своей конкурентоспособности.

В. Харахулах напомнил, что отечественная металлургия в техническом оснащении отстает от многих конкурентов, при этом металлургические мощности в мире значительно недозагружены.

«Даже если мировой рынок металлопродукции покажет тенденцию к повышению, то конкуренция будет еще на более высоком уровне. Каждая страна

попытается воспользоваться возможностью увеличить свое присутствие на рынке», - отметил В. Харахулах.

Больше всего инвестировали в производство «АрселорМиттал Кривой Рог» (736,8 млн грн), «Энергомашспецсталь» (330,4 млн грн), Алчевский меткомбинат (371,2 млн грн), меткомбинат им Ильича (487,1 млн грн).

В целом за январь-июнь 2012 г. 9 из 17 предприятий, входящих в объединение «Металлургпром», увеличили инвестиции в обновление основных фондов в сравнении с таким же периодом 2011 г. на сумму более 1, 23 млрд грн.

Вместе с тем, по словам В.Харахулаха, некоторые предприятия объединения сократили инвестиции в модернизацию производства на общую сумму 384,4 млн грн.

В целом по метпредприятиям удельные инвестиции на 1 тонну произведенной стали за I полугодие 2012 г составили 23,8 долл. против 14,9 долл. за I полугодие 2011 г. и 22,5 долл. в целом за 2011 г.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году метпредприятия Украины увеличили относительно 2010 года объемы инвестиций в производство на 42,5% - до 6,367 млрд грн.