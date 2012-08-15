«Металлургпром» прогнозирует сокращение производства проката в 2012 г. на 4-5%

Объединение металлургических заводов «Металлургпром» прогнозирует сокращение производства проката в Украине в 2012 году на 4-5% относительно 2011 года.

Об этом в среду, 15 августа, в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий Харахулах.

По его словам, прогноз сделан по итогам производства в металлургической отрасли за 7 месяцев этого года. При этом В.Харахулах отметил, что прогноз корректен при условии несущественных отличий производства во II и 1 полугодиях 2012 года.

Согласно прогнозу «Металлургпрома», ожидаемое производство чугуна в 2012 г. может составить 29 млн тонн, стали – 33,5 млн тонн, общего проката – 30 млн тонн.

За 7 месяцев 2012 г. метпредприятия Украины произвели 16,806 млн тонн чугуна (на 1% больше, чем за 7 месяцев прошлого года), 19,385 млн тонн стали 17,32 млн тонн общего проката, что меньше на 4-7% соответственно.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году метпредприятия увеличили относительно 2010 г . производство чугуна на 6% - до 28,88 млн тонн, стали - на 6%,-до 34,69 млн тонн, общего проката - на 3% - до 31,677 млн тонн.