Металлурги в сентябре планируют нарастить производство проката на 2,3%

В сентябре т. г. украинские метпредприятия планируют нарастить производство проката относительно фактического производства за июль на 2,3% - до 2,37 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Производство чугуна в сентябре, как ожидается, увеличится на 0,8% -до 2,3 млн тонн, выплавка стали - на 3,4% -до 2,64 млн тонн.

Для обеспечения заявленных объемов производства в сентябре металлургам потребуется 580 тыс. тонн аглоруды, 1,29 млн тонн концентрата, 290 тыс. тонн агломерата, 725 тыс. тонн окатышей, 910 тыс. тонн известняков, 1,19 млн тонн металлургического кокса, 460 тыс. тонн металлолома.

По данным объединения «Укррудпром», заявки металлургов по известнякам и железорудному сырью отечественного производства обеспечиваются полностью.

По импорту метпредприятия планируют завезти 85 тыс тонн аглоруды, 140 тыс. тонн концентрата.

По данным объединения «Укркокс», потребность металлургов в коксе на сентябрь обеспечивается полностью. Поставки украинских углей в сентябре составят около 1,15 млн тонн. Также необходимо импортировать еще 750 тыс. тонн углей для коксования.

В июле металлурги произвели 2,281 млн тонн чугуна, 2,554 млн тонн стали и 2, 316 млн тонн проката.

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