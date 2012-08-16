"ArcelorMittal Кривой Рог" в июле увеличил производство металлопроката на 34,6%

Один из крупнейших горно-металлургических комбинатов "ArcelorMittal Кривой Рог" в июле увеличил производство металлопроката по сравнению с июлем 2011 года на 34,6% - до 480,5 тыс. тонн, говорится в сообщении компании.

Производство чугуна в июле выросло на 31,2% - до 477,5 тыс. тонн, а стали – на 28%, до 544,1 тыс. тонн.

«В июле производственные показатели "ArcelorMittal Кривой Рог" оставались выше уровня, установленного бизнес-планом, что является значительным достижением по сравнению с июлем 2011 г.: производство чугуна повысилось на 31,2%, стали – на 28%, проката – на 34,6%», - цитирует пресс-релиз главу администрации компании Парамжита Калона.

П.Калон также отметил, что средняя заработная плата на предприятии в июле выросла до 5143,4 грн с 4344,9 грн в июле прошлого года.

Как сообщал УНИАН, согласно данным объединения металлургических заводов «Металлургпром», «ArcelorMittal Кривой Рог» за 7 месяцев текущего года увеличил производство готового проката на 16,3% - до 3,164 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Выпуск стали за этот период возрос на 18,9% - до 3,66 млн тонн, чугуна – на 21,6%, до 3,208 млн тонн.

Данные самого предприятия за 7 месяцев соответствуют данным «Металлургпрома».

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.