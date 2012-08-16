Азаров - России: «Не вынуждайте нас вводить санкции в ответ»

Введение 30-процентного утилизационного сбора на автомобили приведет к значительному сокращению поставок украинских автомобилей в Россию и наоборот.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время посещения Сорочинской ярмарки.

Н.Азаров подчеркнул, что путем переговоров будут найдены механизмы, которые позволят решить этот вопрос для отечественных автопроизводителей, в частности, КрАЗа.

«Наши с вами отношения никогда не строились на таких принципах. Потому не вынуждайте нас вводить санкции в ответ – это ни к чему доброму не приведет», - отметил премьер-министр.

По его словам, он уже затронул этот вопрос перед своим российским коллегой Дмитрием Медведевим.

Также Н.Азаров отметил, что глава правительства РФ пообещал поручить Минэкономики РФ изучить этот вопрос, в частности, относительно украинских автопроизводителей. Минэкономразвития Украины, сказал премьер-министр, в свою очередь тоже рассмотрит этот вопрос.