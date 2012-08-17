Производство легковых авто за 7 месяцев сократилось на 20,6% - до 43,2 тыс. единиц

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-июле 2012 года в условиях отсутствия господдержки отрасли и слабого автокредитования упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,6% до 43,2 тыс. единиц, сообщает Государственная служба статистики Украины.

В то же время производство грузовых автомобилей за семь месяцев увеличилось на 6,4% - до 1796 единиц, а производство автобусов выросло на 13,8% - до 1874 единиц.

В июле украинские автопроизводители выпустили 5,8 тыс. «легковушек», что на 12,6% меньше показателя предыдущего месяца и почти на 35,9% меньше июля 2011 года.

Ранее аналогичные данные по итогам 7 месяцев 2012 года сообщала УНИАН профильная ассоциация «Укравтопром», по информации которой за этот период в Украине было произведено 46,5 тыс. автотранспортных средств, что на 20% меньше показателя предыдущего года.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), Корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).