Азаров пообещал «АвтоКрАЗу» помочь вернуть 6 млн грн долга МЧС

Полтава. Премьер-министр Украины Николай Азаров пообещал компании «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) содействовать возвращению более 6 млн грн долга от МЧС за поставленные 4 года назад автомобили.

Как передает корреспондент УНИАН, в четверг во время осмотра автомобилей КрАЗ гендиректор предприятия Сергей Сазонов попросил у премьер-министра помощи в возврате долга.

«Пять автомобилей мы поставили МЧС 4 года назад. Это на более чем 6 млн грн. Долг нам не вернули до сих пор. Мы уже 4 суда выиграли и кассацию. Но МЧС говорит, что у них нет денег на нас», - сказал С.Сазонов.

Выслушав гендиректора предприятия, Н.Азаров сказал: «Мы решим этот вопрос. Не переживайте. Вот на камеру это говорю».

Кроме того, премьер-министр пообещал в ближайшие время посетить «АвтоКрАЗ».

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных модели и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2011 году «АвтоКрАЗ» увеличил производство на 7%, произведя 1071 единицу автомобилей и сборочных автокомплектов.