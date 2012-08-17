Июльский спад промпроизводства обусловлен влиянием рецессии в еврозоне — эксперт

Основным фактором, определившим динамику промышленного производства в Украине, которая в июле 2012 года против июля прошлого года продемонстрировала спад 0,9%, является продолжающаяся рецессия в еврозоне.

Об этом в комментарии агентству УНИАН, заявил руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен.

«Налицо стагнация в отрасли. Промышленность страдает от замедления развивающихся экономик и рецессии в еврозоне», - сказал эксперт.

При этом он отметил, что внутренний спрос на промышленную продукцию отечественного производства не может заместить снижение внешнего спроса.

«У правительства отсутствует возможность для существенного фискального стимулирования внутреннего спроса, и монетарная политика и регуляторная политика не способствуют росту внутреннего спроса на продукцию, которая в основном экспортируется» - отметил А. Вальчишен.

Как сообщалось, в Украине спад промышленного производства в июле 2012 года по сравнению с июлем 2011 года составил 0,9%.

В январе-июле 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,2%, в июле 2012 года против июня - рост 3%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в июле 2011 года по сравнению с июлем 2010 года составил 8,7%, в январе-июле 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 9,4%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, по пессимистическим оценкам, рост промпроизводства в текущем году составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.