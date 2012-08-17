Производство металлопроката в Украине за 7 месяцев сократилось на 1,5%

Производство готового проката черных металлов в Украине за 7 месяцев текущего года сократилось на 1,5% - до 11 млн тонн - по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госслужбы статистики, в июле производство металлопроката составило 1,45 млн тонн, что на 11,8% меньше июльского показателя прошлого года.

Выплавка стали за семь месяцев текущего года также уменьшилась на 0,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошло года.

Вместе с тем, производство чугуна за 7 месяцев выросло на 1,4% - до 16,8 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии производство готового проката черных металлов в Украине составило 9 млн 585 тыс. тонн, что практически соответствует (на 0,2% больше) показателю за аналогичный период 2011 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина в первом полугодии увеличила импорт металлопроката на 19%