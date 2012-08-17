Продажи легковых автомобилей в Украине в июле выросли на 13%

Продажи легковых автомобилей в Украине в июле текущего года выросли на 13% - до 21 740 тыс. единиц по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщила ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».

По данным «Укравтопрома», при этом объем продаж новых «легковушек» относительно июня 2012 года увеличился на 10%.

По данным ассоциации, лидерами продаж за июль стали Hyundai (1 917 штук), ЗАЗ (1 746 штук) и GEELY (1 507 штук).

Рынок коммерческих автомобилей в июле текущего года увеличился на 36% - до 9 565 единиц по сравнению с июлем прошлого года, и на 13% - по сравнению с предыдущим месяцем. Среди лидеров продаж этого сектора – автомобили марок Volkswagen (291штука), Fiat (275 штук), ГАЗ (243 штуки), автобусов – БАЗ (135 штук).

Продажи новых автобусов в июле увеличились на 5% и составили 454 единицы. Относительно июньского показателя продажи автобусов выросли на 29%. Лидирующую позицию по продажам в июле занял БАЗ (135 штук).

Общее число зарегистрированных в июле автотранспортных средств увеличилось на 19% - до 31,7 тыс. единиц по сравнению с прошлым годом, сообщает отраслевая ассоциация.

В «Укравтопроме» также уточнили, что доля нового транспорта в первичных регистрациях легковых автомобилей составила 98%, в сегменте коммерческих автомобилей - 20%, а в части автобусов - 74%.

При этом продукция украинских производителей в общей объеме продаж новых автомобилей в июле снизилась на 3% и составила 19%.

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